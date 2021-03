El uso de las mascarillas en las playas no será obligatorio en Baleares siempre y cuando se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los diferentes núcleos de convivencia. Así lo ha explicado la consellera de Salud, Patricia Gómez, tras la reunión del Consejo Interterritorial de esta mañana, en la que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha admitido que la ley publicada ayer en el BOE ha quedado "descontextualizada".

Carolina Darias ha explicado que la conocida como "Ley de Nueva Normalidad" fue redactada en junio del pasado año como un Decreto Ley pero que, dado que en el Congreso se decidió que debía tramitarse con un Proyecto de Ley, su aprobación se ha dilatado en el tiempo por lo que algunos aspectos han quedado "descontextualizados". Ante esta situación, la ministra ha propuesto a la Comunidades Autónomas trabajar en una única propuesta técnico-jurídica para modificar la medida, "siempre que haya consenso".

Mientras tanto, Patricia Gómez ha asegurado que, tras consultar con sus servicios jurídicos, la normativa actualmente vigente en Baleares "no se ha visto superada", por lo que por ahora la situación en las islas no cambiará y, entre otros aspectos, el uso de las mascarillas no será obligatorio en las playas siempre y cuando se pueda guardar la distancia mínima de seguridad.

Ante la situación "de impacto" de la publicación de la ley, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la consellera de Salud firmarán este miércoles una instrucción con el objetivo de que "los Cuerpos de Seguridad tengan claro que la normativa en Baleares es la pactada en el Consell de Govern y por el decreto de la presidenta".

Por otro lado, la consellera ha comentado que el Ministerio ha alertado sobre la subida de la incidencia acumulada a 14 días, aunque ha precisado sobre la evolución de la mortalidad, que ahora mismo está niveles más bajos que en julio de 2020 cuando se registraron los índices menores.

En la media nacional, también ha aumentado la tasa de positividad y la presencia de la cepa británica. España, junto con Portugal e Irlanda, son los países de la Unión Europea con "una evolución aceptable", mientras que Italia, Suecia o Francia "registran incidencias muy altas".

En cuanto a la vacunación, la consellera ha precisado que expertos a nivel mundial están analizando la relación de AstraZeneca con la trombosis y, en consecuencia, la Agencia Europea del Medicamento dictará la próxima semana un posicionamiento. "Tiene que haber una certeza científica que ahora mismo no se tiene, por eso se continúa estudiando", ha dicho Gómez.

Para acabar, ha destacado el ritmo de vacunación en Baleares y ha adelantado que esta semana próxima se pondrán unas 6.000 dosis diarias, algo que permitirá inmunizar en un tiempo prudencial a la población mayor de 60 años.