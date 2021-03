El experto en salud del SPD, epidemiólogo y una de las principales autoridades en la pandemia del coronavirus en Alemania, Karl Lauterbach, no cree en el número oficial de casos que se dan en Mallorca.

En la emisión Maybrit Illner de la noche del jueves (25 de marzo), Lauterbach se refirió por primera vez a la negativa del Govern a admitir la presencia de la peligrosa variante brasileña P.1 en la isla.

"Mallorca ha negado ahora que tenga la P.1", dijo Lauterbach. "No lo creo, por cierto. Creo que hay P.1 ", añadió el socialdemócrata germano. Lauterbach explicó que existen las variantes P.1.1.2.8 y P.1.1.2.8.1 en Brasil; esta última también se conoce comúnmente como P.1 y es mucho más peligrosa. Con respecto a Mallorca, precisó: "Antes estaba claro, eso era P.1, y ahora de repente se dice que esta es la variante original en Brasil, de la cual surgió P.1. Eso significa que todavía siguen engañado. No creo una palabra ".

Su crítica al Govern balear fue más allá, aunque sin aportar pruebas. "Creo que tienen P.1 desde hace mucho tiempo y no creo el número de casos", comentó en relación a la información oficial del Ejecutivo autonómico. Bajo esta premisa justificó que en Alemania se estén "buscando estructuras auxiliares para prohibir de alguna manera" los viajes a Mallorca.

"No puedo explicarle a nadie que las celebraciones en Mallorca tienen una incidencia posiblemente incorrecta y que las reglas no se aplican", mientras que "la gente no puede salir de aquí", concluyó Lauterbach. El político alemán no se refirió en ningún momento a la restrictiva normativa imperante en la isla que ha restringido horarios a la hostelería y que ha obligado a cerrar interiores de bares y restaurantes, donde solo está permitido el servicio en terrazas con aforos reducidos. Tampoco al hecho de que el Govern balear ha informado de que la incidencia del coronavirus ha aumentado ligeramente en los últimos días en el conjunto de Baleares y, de forma más acusada en Mallorca, que ha pasado del umbral de zona de riesgo bajo a medio.

En el semáforo coronavid del Cercle d'Economia de Mallorca, el valor R ha vuelto a la zona amarilla y actualmente es 0,99 . Este valor mide cuántas personas infecta estadísticamente una persona infectada en promedio. A partir de un valor de 1, se puede suponer que la pandemia se reanudará.