La treintena de empresarios de la restauración que han demandado al Govern por el cierre del sector han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Balears que permita ya la reapertura de bares y restaurantes. La demanda ante el TSJB ha sido presentada de forma conjunta entre Arema y la patronal del pequeño comercio Pimem. Los demandantes han presentado una solicitud de medidas cautelarísimas en el que reclaman a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB que suspenda las restricciones impuestas a sus negocios. Entre otras cuestiones, sostienen que no hay criterios científicos que avalen este cierre y que la situación epidemiológica es similar a la del pasado verano.

En el escrito, presentado por el abogado Francisco Pérez, que representa a la treintena de demandantes, solicitan al tribunal que deje sin efecto los acuerdos del consell de Govern del pasado mes de enero, en el que se decretó el cierre casi total del sector para hacer frente a la pandemia. Acusan al Govern de no fijar con claridad qué criterios se han seguido para tomar estas medidas y afirman que no hay evidencias científicas de que los contagios se produzcan mayoritariamente en bares y restaurantes. Por otro lado, exponen que la situación es similar a la del verano de 2020, cuando no se decretaron medidas tan restrictivas en el sector de la restauración y afirman que los negocios cumplían con las medidas de seguridad establecidas.

También desgranan los graves perjuicios económicos que están sufriendo a consecuencia del cierre. Con todo, piden al TSJB que les permita reabrir ya sus negocios en las mismas condiciones que lo hacían a finales del año pasado.