Esta mañana se han detectado seis positivos en la residencia Seniors de la localidad de Montuïri, cinco de ellos ya había recibido la segunda dosis de la vacuna el día 20 de enero. Por consiguiente, se los consideraba inmunizados contra la covid-19 al haber seguido la pauta completa de vacunación y ahora han dado positivo. Las cinco personas vacunadas son asintomáticas gracias a la vacuna pero pueden seguir transmitiendo el virus. También, en el mismo centro geriátrico de Montuïri, se ha encontrado dos positivos más entre trabajadores que no habían sido vacunados.

La conselleria de Salud apunta, al respecto de que se hayan contagiado después de la segunda vacuna, que se pueden dar casos donde el antídoto no evita el contagio ni tampoco la trasmisión del virus. En todo caso, indican, ayuda a no desarrollar la enfermedad de forma más grave y por ello todos los positivos diagnosticados en el geriátrico de Montuïri no tienen síntomas. En esta misma residencia ya se había detectado un brote de coronavirus hace unos meses.

Los casos se han detectado en uno de los cribados semanales que se realizan en los geriátricos y desde Salud reiteran que el contagio de personas vacunadas entraba dentro de los posibles escenarios. Argumentan también que el hecho de que no tengan síntomas es gracias a la vacuna y ello evitará la presión hospitalaria y asistencial de los servicios de sanitarios. Asimismo, provocará que bajen los ingresos hospitalarios y también la tasa de mortalidad.

El hecho de que dos trabajadores positivos no estuvieran vacunados y uno de los residentes contagiados solo hubiera recibido la primera dosis puede a responder por múltiples circunstancias. Desde la conselleria de Salud desmintieron categóricamente que fuera por falta de vacunas que quedará un residente y dos trabajadores sin inyectarle el antídoto. Explicaron que se han dado casos de usuarios y trabajadores que no estuvieran en la residencia el día de la vacunación, tuvieran día libre o vacaciones en el caso de los empleados. También apuntaron a la posibilidad de que no se quisieran vacunar en aquellos momentos. Desde el Govern añadieron que el 65% de los trabajadores de la residencia Seniors de Montuïri ha sido vacunado y aseguraron que todos los que se quisieron vacunar lo hicieron.

Este centro geriátrico ya tuvo un importante brote de coronavirus el pasado mes de septiembre. Se detectaron hasta 19 positivos entre usuarios y trabajadores y se registró la muerte de una anciana a causa de la pandemia. Se trata de un centro concertado gestionada por la misma empresa que la residencia del pueblo vecino de Sant Joan, donde también se registraron entre diciembre y noviembre hasta 34 casos de contagio por la covid-19.