No habrá desescalada inmediata, aunque Mallorca salga a finales de esta semana de la situación de máximo riesgo por propagación del coronavirus. Así lo confirmó la presidenta, Francina Armengol, ayer en Canal 4 y hoy lo ha vuelto a subrayar Javier Arranz, portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas.

"Las medidas están funcionando pero no podemos bajar la guardia, todavía estamos lejos" afirmó Armengol. "Tenemos que tumbar esta tercera oleada y evitar una cuarta, desescalar con prudencia y despacio cuando llegue el momento. Cada paso tiene que ser gradual y seguro para no volver atrás", afirmó.

INCIDENCIA ACUMULADA EN BALEARES A 14 DÍAS Mallorca. 273 casos por cada 100.000 habitantes Menorca. 365 casos por cada 100.000 habitantes Ibiza. 1.919 casos por cada 100.000 habitantes Formentera. 883 casos por cada 100.000 habitantes Total Baleares. 509 casos por cada 100.000 habitantes

Por su parte, Javier Arranz, ha apostado por seguir un tiempo más con las restricciones actuales. Estas medidas, defendió, deberán mantenerse "por un tiempo". Y en cualquier escenario, el levantamiento de las mismas deberá aplicarse de "manera lenta y muy prudentemente", pues no actual así supondría "gran riesgo", señaló.

«El semáforo es muy bueno para poner restricciones, pero no nos dice lo mismo para quitarlas. No funciona o no debería funcionar para bajar de escalón según cuál sea la incidencia», explico el doctor Arranz, que apuntó como otro factor a considerar la presión asistencial y situación de las UCI.

«El reflejo de la bajada de la incidencia no se refleja todavía en los hospitales. La ocupación de las UCI no baja con la bajada de casos, sino que tarda unas semanas más», explicó, contraponiendo el descenso de la incidencia en Mallorca, de 273 y a punto de abandonar la situación de riesgo extremo, con los 107 pacientes que hay en la UCI.

Según detalló, el 69 por ciento de las 302 camas de UCI están hoy ocupadas: 139 por enfermos de covid, 69 de otras patologías. «Si empezaramos a hacer de todo, los contagios subirían cuando las UCIs aún no han bajado», alertó

Mallorca, desplome de contagios y UCI saturadas

La situación del coronavirus en Mallorca continúa con una tendencia muy acusada en la bajada de los nuevos contagios, aunque con pequeñas variaciones, y a la vez con la saturación de las UCI de los hospitales, que no encuentran por el momento ningún alivio a la sobrecarga que mantienen desde la segunda semana de enero.

La incidencia acumulada en la isla vuelve a bajar y se sitúa en 273 casos por cada 100.000 habitantes, a un paso de abandonar la situación de máximo riesgo (250 casos por cada 100.000 habitantes) y con el mismo nivel de contagios que tenía la isla en la segunda semana de diciembre de 2020.

La conselleria de Salud ha notificado 129 nuevos casos positivos, 26 más que el martes, pero un 49% menos que hace una semana. En las plantas covid de los hospitales de Mallorca hay hoy 239 pacientes, trece menos que ayer y un 10% menos que hace siete días. Atención Primaria atiende todavía a 4.267 pacientes que pasan la enfermedad en casa, 279 menos que el martes y un 28% menos que la semana pasada.

Sin embargo, en las UCI la tendencia sigue estancada y en situación de saturación, con muy pequeñas variaciones diarias. En las unidades de críticos hay 107 personas, dos más que el martes y dos menos que la semana pasada.

Los cinco pueblos de Mallorca en situación crítica por aumento de contagios

Pese a que la incidencia en Mallorca marca una tendencia claramente a la baja, cinco localidades de Mallorca se encuentran en situación de riesgo por aumento de los contagios. Se trata de Sóller, con una incidencia descontrolada 772 casos por cada 100.000 habitantes; Puigpunyent, con una incidencia de 695 casos; Banyalbufar, con 582 casos; Escorca , con 471 y Manacor con 404.

PUEBLOS DE MALLORCA CON MAYOR INCIDENCIA ACUMULADA POR CORONAVIRUS Sóller. 772 casos. Puigpunyent. 695 casos. Banyalbufar. 582 casos. Escorca. 471 casos. Manacor. 404 casos.



Baleares, caen los contagios con lentitud y 93 muertos en 16 días

En Baleares la incidencia acumulada se sitúa hoy en 509 casos por cada 100.000 habitantes, sumando ya doce días de bajadas paulatinas, pero todavía en una situación muy comprometida por la situación descontrolada en Ibiza y Formentera. La conselleria de Salud ha notificado hoy 307 casos nuevos, quince más que ayer, aunque todavía por debajo del número de altas hospitalarias y en Atención Primaria, un total de 732.

La tasa de positividad se sitúa en un 6,32% con respecto al total de pruebas diagnósticas realizadas, algo más de un punto porcentural por encima del umbral de control de la pandemia. Y eso que estas pruebas diagnósticas vuelven a caer con respecto al día anterior, con un total de 186 menos.

Los ingresos de nuevos enfermos en las plantas covid de Baleares empiezan a mostrar tímidamente una tendencia a la baja. Los hospitalizados son hoy 399, once menos que el martes y un 7% menos que hace siete días. Pero las UCI siguen demasiado cerca del colapso con 139 pacientes críticos ingresados, el tope de toda la pandemia en Baleares. Y eso pese al elevado número de fallecidos. Hoy se han notificado seis más. En los últimos dieciséis días han muerto 93 personas y en toda la pandemia, 611.