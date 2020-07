Salud rebaja las multas y las zonas en las que hay llevar mascarilla

El Govern ha rebajado las multas y los lugares en los que será obligatorio el uso de mascarillas respecto a lo anunciado el pasado jueves. La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha afirmado esta mañana que las sanciones por no llevar la prenda serán de "hasta 100 euros", cuando se había anunciado como mínimo esta cantidad.

Gómez ha asegurado que en determinados espacios alejados de las zonas urbanas, como entornos naturales o paseos marítimos, no será obligatorio llevar mascarilla.

La titular de Salud ha explicado que la normativa que publica el Govern hoy en el Boletín Oficial de Baleares "cambia poco la situación legal actual". Las multas que impondrá el Ejecutivo por no llevar mascarilla no empezarán a aplicarse hasta el próximo lunes 20 julio, pese a que ya estará en vigor, ya que Gómez ha afirmado que los primeros días la norma tendrá un carácter de advertencia y no sancionador.

Preguntada por los periodistas, la consellera no ha sido muy clara sobre lo que supone eximir a las personas que se encuentren en los paseos marítimos del uso de mascarillas. Así, ha dicho que en el paseo de la Platja de Palma, si se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros, no será obligatorio llevar la protección, para añadir después que habrá que portarla en los paseos muy concurridos.