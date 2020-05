Habrá mascarillas para todos

La ampliación del uso obligatorio de mascarillas se publicará previsiblemente hoy en el BOE, según anunció ayer en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Estas nuevas medidas van enfocadas, salvo excepciones para determinados colectivos, a su uso en espacios cerrados, en el transporte público –como hasta ahora– y en las vías públicas en las que no pueda garantizarse el cumplimiento de la distancia social de seguridad de dos metros.

Farmacéuticos y distribuidores de Balears celebraron la noticia y aseguraron que, en caso de que la población acuda a adquirir mascarillas en las farmacias "no habrá ningún problema" de abastecimiento.

"Gracias a que su aplicación se ha normalizado bastante no tendremos problemas de existencias", explicó ayer Antoni Real, presidente del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Mostrándose a favor de su uso en espacios cerrados, matizó que respecto a los espacios abiertos no lo ve necesario "salvo que haya una gran concentración de gente".

Además, recordó que las mascarillas quirúrgicas –las que fijará el Gobierno como obligatorias junto a las higiénicas y que tienen un precio máximo de venta de 0,96 euros– "evitan que uno mismo propague el virus en caso de estar contagiado, lo que es muy importante".

Este anuncio, que previsiblemente provocará "un mayor volumen de clientes" no preocupa a los farmacéuticos, que están convencidos de que no habrá falta de suministros. "Cabe esperar un poco de prisas por comprar en el momento en que se haga oficial. Hemos recibido varios mensajes de conocidos para que les guardemos mascarillas", confirmaron desde una farmacia del centro de Palma.

"La mayoría de gente ya está muy concienciada sobre qué tipos de mascarillas son las adecuadas en cada caso y cuáles no necesitan", explicó Noa, de la farmacia La Rambla. "Cualquiera de las medidas que se tomen en este sentido para mejorar la prevención son buenas", añadió.

Por otro lado, desde la farmacia macia Trian se mostraron muy satisfechos de esta nueva normativa. Explicaron que el uso de mascarillas "es fundamental para parar esto", aunque advirtieron que ven "complicado" su uso en las calles. "Hablar de distancia es fácil, pero lo difícil es controlarlo. Basta con echar un vistazo a cualquier terraza. La gente se quita mucho las mascarillas", criticaron.

A pesar de ello, se congratularon de que la situación de abastecimiento haya mejorado: "El Govern ha traído muchas, sobre todo quirúrgicas, pero no hay que bajar la guardia. Ahora estamos mejor que hace un mes o dos, cuando era imposible encontrar una".

Por su parte, desde la farmacia Balaguer-Siquier apuntaron que están "totalmente a favor" de la nueva normativa, siempre y cuando lleve implícita "un buen uso y manejo por parte de la gente".



"Se trata de poner una barrera"

Eladio González, presidente de la Cooperativa d'Apotecaris de Balears, afirmó que hay mascarillas suficientes "a corto y medio plazo, tanto a nivel local como nacional". Además, defendió el uso de las mascarillas quirúrgicas. "Se trata de poner una barrera para que el virus, si pasa, sea en concentraciones pequeñas que no sean patógenas. Es cierto que las FFP2 filtran un 18% más el aire, pero cuesta más trabajo respirar con ellas y conllevan un poco de incomodidad. Al final, de lo que se trata es de que la gente las use, no de que deje de hacerlo", resumió. "Es importante aclarar que nada es la panacea, pero está claro que dificultará los contagios", añadió.