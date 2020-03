El Colegio de Farmacéuticos desaconseja a los enfermos crónicos acudir a retirar sus fármacos

Desde las farmacias se recomienda que mientras sea posible, los pacientes más vulnerables (polimedicados, crónicos y pacientes de riesgo en COVID-19) minimizen las visitas a la farmacia. Si se tiene que ir a la farmacia es recomendable que vaya un familiar y que por su seguridad los más vulnerables no salgan de casa. En este sentido, el Servei de Salut ha autorizado la renovación automática de los tratamientos farmacológicos por un periodo de dos meses, por lo que los farmacéuticos ayudarán a contener la propagación del virus en Centros de Salud y se evitará que los pacientes tengan que tramitar la renovación en las consultas de medicina de familia y puedan seguir con sus medicaciones directamente desde la farmacia.

Igualmente, los farmacéuticos quieren hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que no hagan acopio de ciertos medicamentos indicados para los síntomas del COVID-19, como el paracetamol, para evitar que se produzcan desabastecimientos. En la actualidad no existen problemas de suministro de este principio activo, ya que existen múltiples presentaciones, tanto de prescripción como sin ella, lo que permite que a día de hoy las farmacias estén abastecidas y no se dé ningún problema si todos hacemos un uso racional de los medicamentos.

En cuanto a las medidas en la propia farmacia, los pacientes deben respetar una distancia mínima de 1,5 metros por persona y evitar aglomeraciones. Si es necesario se debe esperar el turno en el exterior de la farmacia. Igualmente se debe evitar tocar lo que no sea necesario (mostrador, muebles, productos€). También se debe comprar solo los productos básicos y no estar más tiempo del necesario. Igualmente se recuerda que si presenta síntomas como tos seca o fiebre el paciente debe volver a su domicilio, aislarse y llamar al 061.

Como afirma Antoni Real, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares, "los profesionales de la farmacia somos los sanitarios más accesibles, 365 días al año y sin cita previa, atendiendo no solo en las grandes ciudades o municipios de Baleares, también en pueblos y lugares donde pocos servicios llegan. Y en esta situación generada por la infección por el COVID19, venimos atendiendo sin descanso y con abnegación a los ciudadanos, asegurando la continuidad de sus tratamientos e informando de forma veraz, luchando contra bulos e informaciones peligrosas, y sobre todo aquello que preocupa a nuestros pacientes y usuarios".

Finalmente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos aprovecha para mandar un mensaje de ánimo a todos y agradecer "muy encarecidamente la comprensión de la ciudadanía y la labor que todos los farmacéuticos estamos ejerciendo desde las farmacias a pesar de las dificultades. La solidaridad y compañerismo de estos días entre farmacéuticos está siendo abrumadora", afirma el presidente del COFIB.