Lemas del 8M en Palma: "¡Ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista!"

"Destruye el patriarcado, no la tierra". Este ha sido el lema bajo el que se ha desarrollado la manifestación del 8M en Palma. Además de esa conjunción de feminismo y la ecología han sido muchos los eslóganes que han circulado en la jornada reivindicativa de este domingo soleado y vibrante en el que muchas mujeres han portado pancartas individuales para llenar de consignas la capital de Mallorca.

"¡Ni las mujeres ni la tierra son territorio de conquista!". Este lema ha sido uno de los elegidos por el Moviment Feminista de Mallorca, organización que se ha centrado este año en destacar una mirada integrada del ecologismo y el feminismo, sin dejar de lado la lucha por "la igualdad real entre mujeres y hombres".

A lo largo de la marea humana que ha recorrido las calles de Palma, han destacado variedad de eslóganes aludiendo al rechazo a la lucha feminista. "Os da miedo el feminismo porque creéis que vamos a hacer con vosotros lo que habéis hecho con nosotras". Otro decía: "El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas". Y para los que se espantan de la ola de las mujeres: "Os escandaliza nuestra lucha y no nuestra violencia".



El verdadero virus no es coronavirus



Había cierto temor a que por la epidemia del coronavirus bajara la participación en la manifestación para evitar una gran aglomeración. Lejos de tener efecto el miedo a la propagación del Covid-19, ha estado presente entre las consignas.

"El verdadero virus no es el coronavirus, es el patriarcado", se leía en un pedazo de cartón firmado por @jovesdebanyalbufar.

Tampoco ha faltado el "sola, borracha, quiero llegar a casa". O contra la cosificación femenina: "No soy un perro, no me silbes".

Los grandes cambios están llegando y se instalarán para siempre a través de la educación en igualdad, por ello una joven portaba un cartel proclamando: "Contra los machistas, profes feministas".

El escándalo de los centros de acogida de la isla también se ha hecho notar: "Niñas violadas del Imas también son mujeres".

Y las reivindicaciones laborales vistas desde el corazón de la economía balear: "Por un euro y medio, que limpie el hotelero". Cada mujer un mensaje y todas juntas contra el patriarcado.