Salud atenderá en casa a los pacientes con coronavirus sin síntomas graves

A partir de la proxima semana, equipos sanitarios móviles del Servei de Salut atenderán en sus propios domicilios aquellos casos de personas infectadas por el coronavirus que tengan una sintomatología leve.

Así lo ha explicado Eugenia Carandell, directora asistencial del Servei de Salut, que ha adelantado a DIARIO de MALLORCA la creación de la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC), un nuevo dispositivo asistencial para el que en estos momentos se estarían formando a los sanitarios que se han presentado voluntarios para formar parte de él.

"Cada equipo estará formado por un médico, una enfermera, un chófer y, lógicamente, un vehículo en el que se desplazarán a los domicilios", detalló Carandell, que añadió que la formación específica ya ha comenzado y que, básicamente, consistirá en mejorar el conocimiento de los voluntarios en el nuevo virus, en el manejo de sus síntomas y en la adopción de medidas de protección para ellos mismos.

La directora asistencial concretó que se crearán ocho equipos de estas características para atender los posibles casos de Mallorca, cuatro para los que surjan en Menorca y otros cuatro para los correspondientes a Eivissa y Formentera. "Se están formando en estos momentos y nuestra intención es que estén operativos a comienzos de la semana que viene", adelantó.



Mejor llamar al 061



Carandell explicó de forma sencilla y gráfica la manera en qué actuarán estos equipos. Aunque antes que nada emplazó a todas aquellas personas que acaben de regresar de Italia o de alguno de los países señalados como de riesgo por parte del ministerio de Sanidad –China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán e Italia– y que presenten síntomas de una patología respiratoria, a que llamen a los servicios de emergencias sanitarias del 061.

"Podrían desplazarse hasta su centro de salud o hasta las urgencias de su hospital, pero si en realidad tienen el coronavirus contribuirían a diseminarlo. Por eso nuestra recomendación es que es preferible que llamen al 061. Nosotros acudiremos a su domicilio y le haremos un frotis (una analítica) y nos comprometeremos a comunicarle los resultados en menos de 24 horas", explicó Carandell el procedimiento.

Si el resultado de la prueba diera negativo, se dejará que la persona pase su proceso infeccioso, sea cual sea, gripe o un simple resfriado, de la manera que considere más oportuna.

En caso de que el frotis dé positivo y el paciente no sea de riesgo, esto es, una persona mayor, frágil y con enfermedades asociadas, en cuyo caso sí sería hospitalizado para prevenir posibles complicaciones, se le indicará cómo debe pasar la enfermedad en su domicilio.

"Será controlado de manera presencial, con visitas a su domicilio, y con llamadas telefónicas en función de su evolución. Entre el día 4 y 5 de la infección se considera el momento crítico de la enfermedad y en esa fase se realizará una visita domiciliaria para comprobar que las cosas no se están torciendo y el proceso no esté evolucionando hacia algo más grave", tranquilizó la responsable asistencial.

También se le pedirá al enfermo que se mantenga aislado en su domicilio al menos durante los primeros catorce días desde el incio de los síntomas, periodo estimado en que el virus permanece activo en el ser humano.

Una vez curado, al paciente se le realizará otra prueba para comprobar que ya no es portador del virus. Y como establece el actual protocolo fijado para este nuevo agente patógeno, serán necesarias dos analíticas negativas consecutivas antes de poder darle el alta al paciente, que desde ese momento ya podrá volver a hacer vida normal.



Se vestirán en el domicilio



Sobre las medidas de protección que adoptarán los miembros de la UVAC, Carandell detalló que deberán llevar "una bata resistente a líquidos, guantes, mascarillas ffp2 y unas gafas. Para no crear alarma en el edificio, el médico y la enfermera se vestirán en el descansillo del domicilio y a la habitación del enfermo solo entrará uno de ellos mientras que el otro inspeccionará las condiciones de la casa".

En caso de que el paciente viva con su familia, a esta se le explicará cómo actuar para protegerse a su vez del virus y como acometer de manera más eficiente las tareas de limpieza, añadió la responsable del Servei de Salut.

Preguntada por último sobre si ha sido la aparición de un nuevo foco de este virus en Italia el detonante de la creación de esta nueva unidad asistencial, Carandell subrayó que no. Pese a que admitió que los italianos son nuestros vecinos y que hay poca gente en Mallorca que no tenga a conocidos que van o han estado en Milán, Venecia u otras ciudades del país, atribuyó la medida al "sentido común que dicta que no hay que tener a un paciente con una patología leve hospitalizado".



Las pruebas



Tres de las últimas sospechas de coronavirus en las islas, correspondientes a dos ciudadanos italianos que habrían regresado a Eivissa con síntomas de patologías respiratorias, han dado negativo en los análisis realizados por el laboratorio de Microbiología de Son Espases. Fuentes de este laboratorio han informado de que aún tienen pendientes varias muestras de presuntos contagios por analizar. En concreto han hablado de varias, no precisaron el número total, de Mallorca.

Por su parte, la pruebas de tres posibles casos de coronavirus en Menorca han dado negativo, según confirmó anoche la conselleria de Salud del Govern Balear. Las tres personas presentaban síntomas leves, según el Área de Salud de Menorca.