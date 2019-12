Mae de la Concha: "Si tuviera que prescindir del plus no podría seguir en el cargo"

Después de haber defendido la semana pasada que 22.000 euros anuales de plus de residencia para los altos cargos y asesores del Govern "no era exagerado" y que era "ajustado y adecuado" por el precio de la vivienda en Balears, Podemos reconoce ahora que la cantidad "puede parecer excesiva", en palabras de su líder en las islas, Mae de la Concha. Sin embargo, la también consellera de Agricultura, que percibe el plus en tanto tiene su residencia en Menorca, aseguró en los micrófonos de la SER que "si tuviera que prescindir del plus de residencia no podría seguir en el cargo".

Previamente, defendiendo la rebaja del complemento, De la Concha respaldó las declaraciones de Yllanes sobre el plus, señalando que cuando este dijo que era "ajustado" se refirió a que era "ajustado a derecho": "Yllanes sólo ratificó una decisión plenaria que está en vigor", dijo la líder de Podemos. En la misma línea, el portavoz del partido, Alejandro López, señaló que el vicepresidente defendió que era "adecuado" porque "era lo acordado por el Parlament".

Según López, Yllanes está "perfectamente" de acuerdo con la rebaja a 12.000 euros propuesta por la cúpula morada.