Podemos admite que el plus de residencia de 22.000 euros "puede parecer excesivo"

Después de haber defendido la semana pasada que 22.000 euros anuales de plus de residencia para los altos cargos y asesores del Govern "no era exagerado" y que era "ajustado y adecuado" por el precio de la vivienda en Baleares, Podemos reconoce ahora que la cantidad "puede parecer excesiva". No, obstante, los podemitas mantienen que sus fichajes de la península deben poder percibir el complemento: "Debe ser universal, para venir los mejores profesionales, sea de París o de Bruselas", han defendido.

El partido de Pablo Iglesias, cuya cúpula en las islas reculó ayer parcialmente al proponer la rebaja a 12.000 euros del complemento, ha comparecido hoy para admitir que es a causa de la "polémica suscitada". Sin embargo, la formación mantiene su rechazo a la enmienda de Més per Menorca. "La enmienda de Més per Menorca no pone en cuestión la cantidad a cobrar o si se justifica, sino quien lo percibe", ha explicado el portavoz de Podemos, Alejandro López, señalando que con su propuesta de rebaja entienden que la cifra "es más justa y adecuada".

"Es cierto que a la ciudadanía la cantidad le puede parecer excesiva", ha admitido posteriormente sobre los 22.000 euros la líder del partido en las islas, Mae de la Concha, manifestando que cuando Yllanes dijo que era "ajustado" se refirió a que era "ajustado a derecho". De la Concha ha aprovechado para añadir que si su propuesta de rebaja no sale adelante, todos los cargos de Podemos que cobran el plus, entre ellos ella misma, donarán la diferencia, 10.000 euros, a causas sociales.

Desde Més, Miquel Ensenyat, ha acusado a sus socios de Pacto de utilizar la propuesta de rebaja como "una estrategia para huir del debate". "No discutimos la compensación de insularidad, sino si esta compensación se debe abrir también al territorio peninsular. No estamos hablando de lo mismo", ha argumentado el ecosoberanista, que ha avanzado su apoyo a la enmienda de Més per Menorca.

Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Guasp, ha señalado "los tumbos" de Podemos con el plus: "Yllanes la semana pasada defendía que era una cantidad razonable y ahora propone reducirla a 12.000 euros", ha señalando, defendiendo también la iniciativa de Menorca.