Yllanes: "No me parece exagerado, en Mallorca la vivienda es cara"

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes (Podemos), defendió ayer el polémico plus de 22.000 euros. Según él, no es una cantidad "desmesurada sino ajustada y adecuada", ya que en Mallorca "la vivienda y el transporte son enormemente caros y complicados de conseguir", afirmó el vicepresidente.

Sobre el hecho que esta retribución estaba específicamente indicada para compensar la presencia de cargos de todas las islas, Yllanes salió al paso apuntando: "El debate entre forasteros y mallorquines, yo que soy forastero, creía que estaba superado". El podemita calificó de "polémica estéril" el cobro de estos complementos. Preguntado por si la cuantía no le resulta un "tanto exagerada", aunque esté regulada y sea legal, Juan Pedro Yllanes insistió en que "conociendo las cantidades que se manejan en otras instituciones y teniendo en cuenta que estas personas tienen muchísima experiencia y vienen a mejorar los equipos, no me parece exagerado".

Por su parte, el secretario de organización y diputado de Podemos en Balears, Alejandro López, también defendió los complementos: "Está legalmente establecido y se ha hecho debido a que tiene derecho a trabajar aquí tanto un señor de Menorca o Eivissa como uno de Valencia o de Murcia", según contempla la Constitución. López se mostró dispuesto a abrir el debate sobre este plus: "Podemos debatir si se debe pagar o no, pero en el caso de eliminarlo, también se suprime para los cargos de Eivissa, Menorca o Formentera. No es justo que lo cobren ellos y no los de la Península".

Los altos cargos de Podemos tienen un límite salarial y solo pueden cobrar el importe de tres salarios mínimos interprofesionales y el resto va al partido. Pese a ello, este plus de 22.000 euros anuales no está incluido y lo perciben íntegramente los cargos llegados de la península. Según Alejandro López, "se trata de un dinero finalista para compensar el tener que cambiar de residencia de forma temporal y no se les exige que realicen aportación alguna al partido". López negó que esté recolocando a gente de otras comunidades que ha perdido su puesto y que no tengan perfiles idóneos en las islas: "Nosotros miramos la capacidad, no la procedencia", apostilló.

La exdiputada y exportavoz de Podemos, Laura Camargo, se mostró muy crítica tanto con el partido como con el vicepresidente Yllanes por defender los pluses y calificó sus palabras de "insulto para miles de trabajadores: Pusimos en pie Podemos en Baleares para trabajar por el reparto justo de la riqueza, por la justicia social y ambiental y la regeneración democrática. Sin embargo, esto es degeneración e insensibilidad total para quines sufren", aseguró Camargo en sus perfiles de redes sociales.

Por su lado, Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal, calificó de "hecho muy grave el que la dirección general de Consumo destine a gastos personales de su director general más del doble de lo que ha destinado este año a las asociaciones de consumidores de Balears". Consubal criticó que Consumo ha concedido solo 9.000 euros a las asociaciones de consumidores este año.