Balti Picornell abandona el ayuntamiento de Felanitx

Baltasar Picornell, actual concejal del ayuntamiento de Felanitx y expresidente del Parlament balear, ha anunciado por redes sociales su intención de dejar el acta de concejal que obtuvo encabezando la candidatura de Unidas Podemos en las pasadas elecciones municipales. Lo deja, confiesa, "por coherencia".

"Intentando ser fiel a mis principios, a partir de la semana que viene, dejaré el acta de concejal del Ayuntamiento de mi pueblo. Agradezco la experiencia de haber podido picar piedra en la política municipalista durante unos meses. Seguiremos la lucha en la calle", ha escrito en su cuenta personal de Twitter, mostrando un puño cerrado como símbolo con el que concluye el mensaje.

La salida de Picornell coincide con el abandono del sector crítico del partido del Consejo Ciudadano, del que él formaba parte junto a destacadas figuras como la de la exdiputada Laura Camargo. Estos abandonos se han justificado por la "sumisión" de la actual dirección de Podemos al PSOE. Por ello, el aún regidor explica que ha tomado esta decisión "por coherencia". "Era el próximo paso que debía dar", admite Picornell que aún no tiene claro quién le sustituirá en el consistorio felanitxer. La sesión de presupuestos del próximo 16 de diciembre será su último trabajo en el Ayuntamiento. Su marcha, razona, es porque no puede seguir representando a la marca Unidas Podemos pero también, añade, su salida permitirá "desbloquear una situación incómoda y la comunicación entre Felanitx y Ciutat". Picornell ha lamentado la falta de autocrítica de la actual dirección balear del partido y la falta de debate político en el Consejo Ciudadano Autonómico.

Y si hay que hacer balance, Picornell se lleva una muy buena experiencia municipalista. "En la política autonómica todo se cocina mucho antes, aquí el trabajo es muy potente. En los plenos, uno interpela directamente al regidor o al alcalde sin tener las preguntas pactadas. En los ayuntamientos es donde se vive la auténtica política. Ojalá pudiera disfrutarla más tiempo pero hay que ser coherentes con las decisiones tomadas", admite un Balti Picornell que aún no tiene claro qué hará en un futuro. A largo plazo, apunta, "nuestra tarea es crear alternativa". "Hay mucho movimiento com, por ejemplo, la Xarxa municipalista u otras marcas que están naciendo. Hay mucha gente indignada y hay que crear esta alternativa pero aún no lo tengo claro. Es una cosa a largo plazo".

Así, por ahora, se desconoce su futuro destino laboral, aunque cabe recordar que antes de entrar en política se dedicaba a la carpintería metálica.