Los alumnos del Aixa-Llaüt que hicieron la foto con el saludo fascista piden perdón

"Los alumnos que se hicieron la foto que ha provocado la polémica en las redes sociales han pedido disculpas al director y a toda la escuela por un comportamiento del que no se sientes orgullosos. Han aprendido la lección y aseguran que no volverá a pasar". Este texto ha sido hecho público por el centro Aixa-Llaüt tras el debate abierto por la fotografía que se hicieron algunos de los jóvenes que acuden a este colegio haciendo el saludo fascista junto a banderas españolas.



Este anunció, difundido a través de Twitter, va acompañado de un texto, presuntamente redactado por uno de esos alumnos, en el que pide disculpas al director de Llaüt, Carlos Beltrán: "quería pedirle perdón por el lío que se ha montado por lo de la foto y lamento las molestias que hayamos podido ocasionar, no volverá a pasar".



Por su parte, la conselleria de Educación ha informado de que va a enviar a un inspector al centro para averiguar lo sucedido y en qué contexto de realizó la foto de la polémica.





Els alumnes que es varen fer la foto que ha provocat la polèmica a les xarxes socials demanen disculpes al director i a tota l'escola per un comportament del qual no se'n senten orgullosos. Han après la lliçó i asseguren que no tornarà a passar. pic.twitter.com/BC2PMRSmkh — Colegio Institució Mallorca (Aixa-Llaüt) (@AixaLlaut) 24 de junio de 2019