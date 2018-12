Garrido se chotea de los antiautopista por Navidad

Ahora que el Constitucional vuelve a permitir las corridas, la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, torea a los ecologistas. Mientras en las filas de Més sudan con cada amenaza de los antiautopista, las críticas del colectivo a las obras de desdoblamiento de la carretera de Llucmajor a Campos le resbalan por completo a la consellera Garrido. La dirigente socialista, lejos de achantarse mientras el colectivo se manifestaba este fin de semana contra su proyecto viario, aprovechó su felicitación navideña oficial para enviarles un claro mensaje, poco sutil y no sin cierto recochineo. Lo hace con una glosa de Llorenç Moyà, con mención a carretera incluida, en la que acaba diciendo que "un gran geni jo precís perquè em tomi de la branca" [un gran genio preciso para que me tire de la rama]. Es decir: que no la van a mover de sus planes. Pero Garrido no deja la cosa ahí. La postal navideña está ilustrada con la foto de una entrevista a Gabriel Riera, superviviente del campo de prisioneros de Sant Joan de la Font Santa, precisamente en Campos, que durante la Guerra Civil fue obligado a trabajar en la construcción de carreteras. Desdoblamiento sí; rodeo, ninguno.

Noguera sustituye el logotipo de Més por uno propio para empezar su precampaña

No está claro si las protestas de los grupos ecologistas contra la carretera a Campos acabarán lastrando las opciones de Més en las próximas elecciones, pero lo cierto es que, incluso en la formación, hay cierto consenso que van a la baja. Quizás sea por ello que el alcalde de Palma, Antoni Noguera, esté cogiendo cierta distancia con su partido. Y es que Noguera, en uno de sus primeros actos de precampaña prescindió por completo en la convocatoria del logotipo de Més o del corporativo verde pistacho de los ecosoberanistas. La nota a los medios anunciando su acto, iba sólo encabezado por el logo de su campaña de balance en Cort con el nombre de "Estimam Palma" con un logotipo magenta, como si se tratara de una marca electoral propia. Esto no ha pasado por alto en las filas de Més, donde incluso ha generado alguna suspicacia.



El PP también recortaba dinero de los presupuestos de 2019 a Agricultura

Muy llamativa la estrategia del PP en la votación de las enmiendas a los presupuestos del Govern para el próximo año, ya que con ella ha disparado a sus principales lobbys y a los sectores con más protagonismo en su discurso. Y es que si por un lado los populares se ganaron el calificativo de "irresponsables" por parte de los hoteleros y criticas de la patronal empresarial CAEB por votar con Podemos recortar la promoción turística, o, por otro rebotaron a la educación concertada por quitar, también votando con los podemitas, medio millón para mejoras salariales a sus docentes, en Medio Ambiente no daban crédito a que una de las enmiendas presentadas por el PP propusiera recortar 300.000 euros para agricultores y ganaderos, de quien siempre ha buscado el apoyo Biel Company. Esta enmienda de los populares no salió al contar con el voto en contra del resto de partidos.



Mesquida ve en Vox un cambio de nombre de Falange Española o Fuerza Nueva

Mientras Ciudadanos trata de resolver si pacta o no con Vox en Andalucía, el ex director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ahora involucrado en la plataforma España Ciudadana de Albert Rivera, no dudó en redes al decir que Vox y la Falange "son lo mismo". "Antes eran Falange Española o Fuerza Nueva, tenían pésimos resultados electorales y ahora cambian de nombre (Vox) y les va mejor", compartió a través de Twitter. El exsocialista, que suena para ir de candidato de Ciudadanos en alguno de los próximos procesos electorales, también aprovechó para lanzar un dardo a Podemos, señalando que con el partido ultraderechista ocurre "igual que con los comunistas, que cambiaron de nombre a Podemos". En cualquier caso, mucho más significativo su postura ante los potenciales socios de los naranjas en la Junta de Andalucía.