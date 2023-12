Como cada año, los trabajadores del Hotel Parc Natural de Grupotel de la Playa de Muro juegan juntos con el mismo décimo. El 41147 es el número que, desde la creación de este hotel, hace ya más de 20 años, siempre intentan jugar desde una administración de Salamanca. En este caso, fue uno de los trabajadores quien llamó a "El ángel de la suerte", un establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado, para comprar prácticamente todos sus décimos y enviarlos a Mallorca para repartirlos con los demás compañeros del hotel. Esta administración, que regenta Carmen, se encuentra en Peñaranda de Bracamonte, una localidad de poco más de 6.000 habitantes de Salamanca.

Y es que, el 41147 corresponde a una fecha muy especial. El 4 de noviembre de 1947 nació uno de los míticos trabajadores del Parc Natural, llamado Amancio, el chef salmantino del restaurante, que justamente este año se jubilaba. Y este es el décimo que juegan cada año desde que Amancio comenzó a trabajar. "En el segundo año que jugábamos con este décimo, estuvimos a un número del Gordo y algún año nos ha tocado el reintegro", explica Joan Femenias, uno de los trabajadores más longevos del hotel. Así, y como era tradicional, los más de 90 asalariados de la empresa han seguido jugando a este número, y este año, el último de Amancio, la suerte les ha sonreído.

Joan juegan siempre dos números de esta administración y este año compró 95 décimos para repartirlos entre sus compañeros. A las 12:07 horas de hoy, el 41147 ha salido del bombo premiado con los 200.000 euros a la serie y ha dejado a estos trabajadores la cantidad de 20.000 euros. En total se han llevado 1.900.000 euros "Algún compañero ha comprado dos décimos del número ganador y otros pocos se han quedado sin premio. La fecha de nuestro compañero nos ha repartido casi dos millones de euros a todos", ha aclarado Joan.

Al conocer que su décimo ha sido galardonado Dani, el jefe de servicio del hotel, que apenas lleva cuatro años, ha explicado a Diario de Mallorca: "Este dinero nos vendrá a todos de gran ayuda". "En mi caso tenía pensado casarme el año que viene, así que con esto creo que ya tenemos un buen presupuesto para la boda", ha explicado.

Por su parte, uno de los camareros más jóvenes del alojamiento, Jordi Ramis, ha desvelado a este diario que pretende hacer con el dinero: "Me he comprado un coche este año que voy a poder terminar de pagar y lo demás me lo gastaré con un viaje con la familia".

Algunos de los trabajadores del hotel Parc Natural, se reúnen el último viernes antes de Navidad para la última comida del año y, sin estar meditado con anterioridad, han podido celebrar el premio. Ahora esperan que, entre todos, puedan volver a verse algún día para celebrar que el 41147 ha traído suerte a este hotel.