Con esto de la vuelta al cole me han puesto unos deberes muy pero que muy complicados. Resulta que se han empeñado en pedirme que seleccione cuáles son las playas más paradisíacas de Mallorca, esas con las que soñamos todos. ¡Casi na! Porque resulta que en Mallorca tenemos 284 playas y las hay para todos gustos. Y los paraísos de unos no lo son para otros. Familias, parejas, nudistas, senderistas, urbanitas... cada uno tiene unas preferencias para componer su paraíso particular. Pero, mira, me voy a mojar y voy a daros mi mejor versión. Mi mejor selección.

Pero, antes de nada, empecemos por diferenciar entre grandes arenales (paradisiacos, por supuesto) y pequeñas calas. Porque no es lo mismo pasear hasta el infinito caminando por la orilla que resguardarse en una de esas calitas que son como piscinas naturales donde disolverse en la naturaleza pura. ¿Empezamos? Los arenales más extensos y paradisiacos En una selección de las mejores playas de Mallorca que se precie está claro que no podría faltar es Trenc, pero... y qué tal el arenal de sa Ràpita, lo tenemos al lado mismo y tiene casi los mismos ingredientes que su famosa vecina. Todos menos uno: el gentío. Tanto es así que yo a veces la prefiero, porque suele haber mucho menos barullo. Y si seguimos por el migjorn mallorquín, no podemos irnos sin haber disfrutado de es Carbó y es Caragol, dos de nuestras joyas naturales apostadas entre el Cap de ses Salines y la Colonia de Sant Jordi. Dos playas vírgenes que bien pudieran rivalizar con los paraísos de Formentera tan ponderados entre los usuarios de TripAdvisor. Aquí la naturaleza ha tomado cartas en el asunto y ha puesto un peaje que funciona. ¡Que siempre funciona! Y es el de tener que caminar. Porque si te dicen que hay que arrastrar todos los bártulos de la playa durante 2.500 m (para la primera) o 1.500 m (para la segunda) a más de uno se le caerán al suelo los... (los bártulos y las ganas de playa). Sigamos con los otros paraísos de esta zona, porque aún nos quedan. ¿Conocéis las playas de es Peregons? ¿Y la d'es Marqués? A la última se llega desde la Colonia de Sant Jordi y está a dos pasos de la parada de autobús. Tiene los equipamientos necesarios y las características perfectas tanto para parejas como para familias con niños pequeños y, si quisieras pasear, puedes seguir perdiéndote hacia es Peregons (Petits y Grans) y sus playas de arena virgen donde todavía es posible tenderse al sol con la crema solar del factor 50 como única vestimenta. En pelota, vamos. Y puestos a seguir caminando, que sepas que un poco más allá ya tienes es Trenc, para que puedas engarzar una perla con otra y extender esta joya de paseo infinito por el litoral mallorquín más paradisiaco. Ahora vayámonos hacia el norte, a la bahía de Alcudia, donde la playa de Muro es la joya de la corona y uno de los arenales más bellos de todo el Mediterráneo. Mi preferido es el sector donde no hay más que dunas y el pinar, que con sus raíces fija la arena. Y luego está Son Serra de Marina y su espectacular Arenal de sa Canova, el paraíso de los kite surfistas cuando las condiciones lo permiten. Y el de los senderistas, porque desde aquí puedes comenzar a caminar hacia la Colonia de Sant Pere o hacia el otro lado, hacia Son Real y sus otros paraísos terrenales; y también celestiales (lo digo por la illa des Porros y el cementerio más antiguo de la isla, la necrópolis de Son Real ;-). Estando en Artà, uno no se puedo volver a casa sin haber visitado Cala Agulla y su paraíso terrenal, especialmente para familias con niños, porque lo tienen todo, todos los servicios y comodidades sin olvidar la naturaleza pura. Y puestos a dejarse ver por el nordest mallorquín y si te apetece caminar podrías acercarte hasta el arenal de los records, la playa con las dunas remontantes más grandes de las Balears. Se trata de sa Mesquida y sus fotogénicos encañizados y pasarelas de fusta sobre la arena que tanto facilitan la fijación del sedimento. Las calas de bolsillo más paradisiacas Que Mallorca es tierra de calas lo sabemos todos, pero que las hay totalmente vírgenes y sin construcción alguna es una quimera difícil de creer para el común de lo mortales. Pero sí, haberlas haylas. Y te lo voy a demostrar. Empecemos por las más salvajes y alpinas, como Cala Tuent y Coll Baix. Llegar hasta la primera en barco en una de esas excursiones que salen desde el Port de Soller es una verdadera experiencia religiosa. Y lo mismo puedes hacer con la de Coll Baix (llegar en golondrina turística desde el Port de Alcudia), aunque hasta allí prefiero llegar caminando ladera abajo por esa ruta senderista tan espectacular a la par que vertiginosa. A estas dos playas hay que llevarse sí o sí buen calzado, porque son de las pocas que hay en Mallorca con arena gruesa y piedras. Pero, tranquilo, que si lo que buscas es arena blanca y fina igual te seduzco con estas otras perlas de nuestro litoral. Apunta: ¿Qué te parece cala Mitjana, la de los Fierro? Porque no existe otra igual en el mundo. Esta cala fue domada a base de caricias y así salió de dócil y hermosa, totalmente ajardinada y amueblada con un gusto exquisito. Muy cerca están estas otras calas de arena totalmente vírgenes que también son auténticos paraísos. Se trata del caló de Serral y cala Sequer, que son auténticas perlitas de arena nacarada y aguas de color turquesa con capacidad para no más de media docena de feligreses. Hay que caminar, pero bien que merece la pena. Al menos para mi. Porque lo de llegar a la piscina de las ninfas y sumergirte solo qué es sino un paraíso... Y luego están Cala Petita, Cala Estreta, Albardans, n’Aladern, es Matzoc, sa Font Celada, el Arenalet des Verger, Magraner, Pilota, Virgili, Bota, las playitas de las pedreras del Delta, Belladona, cala d’Egos... Hay tantos y tantos paraísos desconocidos... ¿Por qué no te vienes conmigo a verlos? Los tienes todos en www.maremecum.com