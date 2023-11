Diario de Mallorca te ha seleccionado cuatro conciertos que no puedes perderte, cada uno dedicado a un estilo musical distintos, los de Andrea Motis, multiinstrumentista que transita entre el jazz y los ritmos latinoamericanos; Bill Kirchen, el titán de la telecaster, en la presentación de la nueva promotora The Impossible Bird; el que fuera cantante de los Ja t'ho Diré, Cris Juanico, que actúa con la Banda de Música de Petra; y Juan Matías, acordeonista premiado en distintos concursos.

Andrea Motis, en el Fona Fall Fest

Andrea Motis (Barcelona, 1995), talentosa cantante, compositora, trompetista y saxofonista, siempre ha considerado Mallorca como una segunda casa. Para este sábado ha preparado «una propuesta que es nueva y exclusiva, que no se podrá ver en ningún otro lugar», según sus propias palabras. La presentará en el Auditori d’Alcúdia, en el marco del Fona Fall Fest, al frente de un quinteto nuevo que acaba de armar, y que está integrado por el guitarrista argentino Federico Dannermann, el bajista Pedro Campos, el violinista y multiinstrumentista Christoph Mallinger y el batería Max Plattner.

Desde su paso por la Sant Andreu Jazz Band, Motis ha demostrado su talento en multitud de ocasiones. Con varios discos en su carrera, incluyendo sus aclamados álbumes Emotional Dance y Do outro lado do azul, ha trabajado con nombres ilustres como Quincy Jones y Yo-Yo Ma, entre muchos otros.

En Alcúdia presentará en directo algunas canciones de su próximo trabajo discográfico, titulado Febrero. Un álbum que se publicará oficialmente en febrero de 2024 y que se grabó en febrero pasado en Chile con la Camerata Papageno, dirigida por Federico Dannemann, quien ha escrito los arreglos para gran formato de canciones como The man I love, Garota de Ipanema o Perfidia. Un trabajo que mezcla el sonido de la Camerata con el jazz y los ritmos latinoamericanos.

MÚSICA: Fecha: sábado 18 de noviembre, a las 20.30 horas. Lugar: Auditori d’Alcúdia. Plaça de la Porta de Mallorca. Alcúdia.

Bill Kirchen, el maestro de la Telecaster

El maestro de la Telecaster, Bill Kirchen (Bridgeport, Estados Unidos, 1948), con más de 50 años como guitarrista profesional, es el elegido para el concierto inaugural de la nueva promotora The Impossible Bird, cuyo logo ha sido diseñado por el premiado dibujante e ilustrador Francesc Capdevila, Max. La elección de Kirchen para este estreno no es casual: la promotora mallorquina coge el nombre de un magnífico disco de Nick Lowe en el que participó el guitarrista y también cantante y compositor estadounidense.

Desde que empezó con una banda en el concurso de talentos para estudiantes de último año de Ann Arbor High School (donde también estuvo Iggy Pop), hasta dar origen al género americano con la «banda country hippie» Commander Cody and his Lost Planet Airmen, el afable Bill Kirchen ha estado en innumerables proyectos incluyendo algunos tan importantes como el Jesus of Cool de Nick Lowe, y su amigo Elvis Costello, con quienes ha trabajado y girado repetidas veces. Desde hace un tiempo le acompañan en el escenario Malcom Mills a la batería y Paul Riley al bajo, otros dos músicos que cuentan con un currículum que quitan el hipo.

MÚSICA: Lugar: La Movida Café Concierto. Fecha: viernes 17 de noviembre a las 20.30 horas. Apertura de puertas a las 19.45. Precio: anticipada 18 euros; en taquilla 20 euros.

Cris Juanico, con la Banda de Música de Petra

Cris Juanico presenta este sábado su último trabajo, Altament sensible, un disco que grabó con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y que contiene canciones como Si véns, Com un infant, Enmig del desert o La mar. El que fuera cantante de Ja t’ho Diré, desolado por la muerte el pasado lunes del batería de la banda menorquina, Sente Fontestad, estará acompañado por la Banda de Música de Petra, bajo la dirección de Andreu Julià y con los arreglos para banda de Joan Mesquida.

MÚSICA: Lugar: Teatre de Petra. Fecha: sábado 18 de noviembre a las 20 horas. Precio: 14 euros.

Juan Matías, en la Església de Sant Felip Neri

Juan Matías es un joven acordeonista de Santander que cuenta con importantes títulos en su currículum, como el segundo premio del Concurso de Juventudes Musicales de España 2022. Este viernes actúa en Palma, donde interpretará un programa que incluye obras de Gubaidulina, Piazzolla, Guiridi y Albéniz, entre otros.