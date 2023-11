La muerte del batería de la banda menorquina Ja t’ho Diré, Vicenç Fontestad, ‘Sente’, fallecido el pasado lunes a los 66 años, ha causado una profunda conmoción en el mundo musical mallorquín. El músico, que también fue regidor del ayuntamiento de Ciutadella y manager musical, dejó una profunda huella entre quienes trataron con él. Sus amistades siempre le recordarán como «una persona mágica, única», «muy noble», además de «un batería súper efectivo, el Ringo Starr de los Ja t’ho Diré», un grupo capital para entender el denominado rock català.

Toni Pastor acompañó a Ja t'ho Diré en una mini gira en 2013

«Siempre fue un tío muy noble, con el que podías hablar de tú a tú, una persona como pocas hay en la industria, ¡y sabía de música!», recuerda Toni Pastor, quien en 2013 acompañó a los Ja t’ho Diré en Mos Torman a Trobar, aquella gira de cinco conciertos que ofrecieron en Girona, Barcelona, Porreres y Menorca.

Joan Miquel Oliver tuvo de manager a Sente durante dos años

«Disfruté mucho trabajando con él y seguro que él también conmigo», confiesa Joan Miquel Oliver. El letrista y guitarrista de Antònia Font reconoce que Ja t’ho Diré fue «un grupo diferente, un buen grupo, original, al que daba gusto escuchar». Oliver afirma que tiene la sensación de haber conocido a Sente «desde siempre. Desde que empecé a ir por Girona con Fora des Sembrat, siempre estuvo ahí». La relación entre ambos creció cuando el músico mallorquín decidió cambiar de manager: «Yo venía de una etapa con el típico manager que no te explicaba las cosas, que te ocultaba información, esa idea de que los managers tienen que ser malas personas para ser buenos managers, algo contra lo que he intentado luchar en los últimos años». Al enterarse de que Sente tenía una oficina de management, Oliver decidió llamarle. Estuvieron juntos cerca de dos años. «No era el típico manager —añade—. Desde el principio yo le dije: Sente quiero transparencia, quiero que todos sepan todo lo que está pasando, mis músicos saben lo que yo cobro, y me gusta que todos sepan lo que cobran los otros, para que puedan reivindicar, quizá, sus derechos si consideran que cobran poco. ¿Por qué en el mundo de la música, del management, tiene que ser todo siempre tan hostil? Hagamos algo humano. Sente fue la persona perfecta para empezar esa etapa en mi carrera. Su muerte me ha apenado mucho, sinceramente».

Suasi lo recordará siempre como "una bellísima persona"

Pep Suasi también llora la muerte de Sente. «Coincidimos tantas veces... trabajando en la producción de conciertos con Mallorca So, tocando juntos, en Girona... Tuve una bonita relación con él. Le dejé un mensaje la semana pasada y no me contestó. Sé que tenía problemas de salud. Era una bellísima persona».

Bibiloni le conoció en los Estudios Swing

El guitarrista, arreglista y compositor Joan Bibiloni también destaca que «era una persona muy agradable» y considera «una pena» su desaparición. Ja t’ho Diré fue uno de los grupos que pasó por los Estudios Swing y Bibiloni afirma que «detecté en ellos lo que vendría luego», la explosión de una banda que llegaría a conectar con miles de jóvenes gracias a temas como Si vens, Suspès en l’aire o Ei, Joan! «Tenían ilusión, ganas de tirar hacia adelante. Fueron un grupo referente de toda aquella historia. Mando un abrazo a su familia y sus amistades», añade.

Mané Capilla coincidió con él en las noches de Ciutadella

Compañero de cervezas y charletas, el también batería Mané Capilla reconoce que le gustaba mucho a las baquetas: «Era súper efectivo a la batería. Me lo pasaba muy bien viéndole en las fiestas que se celebran en Ciutadella el día antes de Sant Joan cuando tocaba con Street Noise, un grupo de versiones de los 70». Le conocía desde los años 80, y Mané asegura que «era un tío cojonudo, buena persona, nunca te hacía un feo y siempre que podía te ayudaba».

Leonmanso lo considera "pieza esencial" de los menorquines

Llorenç ‘Llure’ Marquès Mercadal, Leonmanso en el mundo de la música, coincide con Mané. «Quiero ayudarte en lo que pueda, me dijo cuando empecé a darme a conocer. Siempre estaba dispuesto a todo. Su trato era increíble, muy humano. Era una persona mágica, única, muy especial». El cantante menorquín lo define como «el Ringo Starr de los Ja t’ho Diré», título que aprueban sus colegas Joan Miquel Oliver y Toni Pastor, y afirma que «era pieza esencial» de la banda.

Cris Juanico, en su Instagram