Elecciones municipales en Mallorca: El candidato de MÉS en Sant Joan, Richard Thompson: «Me siento un ‘santjoaner’ más»

En Sant Joan MÉS ha apostado por presentar a Richard Thompson, que en esta legislatura ya ha sido regidor del ayuntamiento. Tiene claro que es británico pero si algo le define es su capacidad y voluntad de «fer poble» en todos los lugares donde ha vivido. Es británico, sí, pero desde que en 2010 pisó este pequeño pueblo del Pla y en el que vive desde hace nueve años se ha implicado en la vida del municipio, por ello, sentencia que «no se siente extranjero». «Me siento un santjoaner más», deja claro. De hecho, es de los que piensan que no hace falta haber nacido en un lugar concreto para sentirlo como propio. «Hay mucha gente que no ha nacido aquí pero se siente de Sant Joan. Cualquier persona que ama el pueblo, tiene el derecho de sentirse como un santjoaner más», argumenta.

Juega a pádel, canta en la coral, es el fundador de la Nit de la Por y ejerce de speaker en la carrera del Puig de Sant Nofre, unas actividades que se suman a muchas otras en la vida del pueblo. La «estima» que siente por Sant Joan le acreditan para liderar la lista de MÉS. «Una persona debe ser cabeza de lista pero no soy un líder de mandar. Delegar es clave. Quiero ser un líder que delegue. Vull fer poble. Me presento con un equipo muy preparado y que tiene mucha ilusión. Estar en política es un acto de valentía. No pienso hacer una campaña en negativo pero después de cuatro años como regidor de la oposición tengo claro que las cosas se deben hacer de otra manera», defiende.

En su espalda acumula muchos trabajos con responsabilidad y de liderazgo, por ello, no duda en asegurar que se siente capacitado para liderar y trabajar en equipo. Además tiene «un gran equipo» entre bambalinas que le ayuda. «No quiero ser un líder que mande, tengo la capacidad de delegar y de ayudar. Quiero cambiar las cosas. Me gusta trabajar en equipo. «No me gusta la palabra comandar pero tengo claro que es el pueblo que ha de comandar. Un alcalde o alcaldesa debe estar al servicio del pueblo».