El PP sigue eufórico. El debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que abrió la semana ha lanzado al partido conservador, que ha recuperado la iniciativa después de una precampaña en la que se mostró aturdido y descolocado por las negociaciones con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahora, los populares consideran que están marcando el ritmo, tienen al PSOE a rebufo y se sienten capaces de captar votos de Vox.

Estas dos últimas jornadas, Feijóo ha logrado marcar el debate público tras lanzar dudas sobre la limpieza de las elecciones generales. El líder del PP lo hizo por primera vez el miércoles en un mitin en Murcia, cuando pidió a los carteros que entreguen todos los sobres de voto por correo “con independencia de sus jefes”. Y este jueves, aunque llegó a decir que él no habla de "pucherazo" sino de "atasco" del sistema, incidió en el asunto en una entrevista en Esradio: “No queremos ni contemplar el escenario porque sería de una enorme trascendencia política y jurídica. No pueden quedar votos en las carterías".

Según fuentes socialistas, este "bulo" sobre el voto por correo daña la imagen de las instituciones y el PP lo ha lanzado para desviar el foco de las dos investiduras que ha conseguido gracias a sus coaliciones con la ultraderecha de Vox: la de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, que se celebró este jueves, y la de María Guardiola en Extremadura, que culminará este viernes. Se da la circunstancia de que en esta segunda comunidad Feijóo va a incumplir, como en Canarias o en ayuntamientos como los de Valladolid y Burgos, su eslogan de que gobierne la lista más votada. En todos esos territorios el partido que sacó más papeletas fue el PSOE.

El líder del PP logra marcar el debate con las sombras lanzadas sobre el voto por correo y la sobrecarga de los carteros

El amigo sindicalista

En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez dijo que se han reforzado las plantillas de Correos y apuntó que Feijóo está "embarrando" la campaña para "no hablar de lo que importa a los ciudadanos, para que no se vean los dos gobiernos nuevos con Vox". Fuentes del PSOE recordaron que el líder del PP se ha jactado públicamente incluso de ser "amigo" de Regino Martín, representante del sector postal de CCOO, desde hace 20 años. Feijóo fue presidente de Correos entre 2000 y 2003, momento en el que iniciaron su amistad. El martes, en Telemadrid, Martín acusó a Correos de "fomentar la abstención". "Me consta que están engañando a los sindicatos, a los trabajadores y a la población", llegó a afirmar.

En el PP niegan que Feijóo esté sembrando dudas y subrayan que está denunciando la acumulación de trabajo de los carteros. Y aunque el dirigente de los conservadores habló de la "trascendencia jurídica" de que se puedan quedar miles de españoles sin votar si no les llega la documentación correspondiente, en Génova creen que "no pasaría nada en los tribunales" porque "no ha pasado nada estos años atrás cuando se quedaban miles de ciudadanos sin votar en el extranjero" por al arduo proceso al que obligaba el llamado voto rogado (ya cambiado en la ley hace ahora un año).

Los populares, fortalecidos tras el debate con Sánchez, están intentando ensanchar la base electoral, tratando de pescar en el caladero de Vox para quitarle poder de influencia tras el 23J. Por ahora las encuestas señalan que necesitarán a los de Santiago Abascal para sacar adelante la investidura de Feijóo. Para gustarles, por ejemplo, señala uno de sus asesores, el líder del PP no ha condenado el cántico de "que te vote Txapote" que populares y seguidores de Vox gritan contra Sánchez y cuyo uso ha dividido a las víctimas del terrorismo. El lema hace referencia al asesino de ETA que acabó con la vida de 13 personas.

"Circulación irregular de sobres"

Mucho más contundentes que Sánchez por las dudas del voto por correo salieron dos de sus compañeras en el Consejo de Ministros: Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y candidata de Sumar, y Raquel Sánchez, ministra de Transportes. En Antena 3, Díaz exigió a Feijóo que muestre respeto a los trabajadores de Correos y añadió que es el PP el que es "experto en manipulación de votos" y tiene un problema con el "carretaxe", como se conoce en Galicia al acompañamiento a votar con una papeleta seleccionada de ancianos y discapacitados. "Yo lo he visto y he interpuesto una denuncia en mi comunidad autónoma, en Galicia, en Lugo, porque votaban personas con discapacidades, con certificados de no poder votar. Esto se llama PP y por tanto cuidado con lo que está haciendo el señor Feijóo", se quejó.

La ministra Sánchez, en la asamblea de la patronal Conpymes, en Barcelona, avisó a Feijóo de que "puede ser que en el PP estén acostumbrados a esta circulación irregular de sobres, pero en el Gobierno desde luego que no y mucho menos los trabajadores públicos de Correos", informa Gabriel Ubieto.