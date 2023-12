Llega la Navidad, y que las calles se iluminan con luces parpadeantes, los corazones se llenan de alegría y la generosidad flota en el aire. Es un tiempo para la concordia, la amistad y los reencuentros. Pero ¿por qué este espíritu navideño parece desvanecerse tan rápidamente una vez que pasan las fiestas? En diciembre, es como si un hechizo mágico se apoderara del mundo, de las empresas, de las personas…. La gente se envuelve en un aura de generosidad, buscando maneras de ayudar a los demás, compartiendo risas y regalos, y estrechando lazos familiares y amistosos. Pero ¿qué sucede cuando empieza enero? La rutina diaria, el estrés y las preocupaciones cotidianas a menudo apagan ese resplandor navideño. ¿Qué pasaría si probásemos, llegado el 8 de enero, y superásemos la barrera de la Navidad manteniendo y alargando esa actitud al resto del añores? Aprovechemos que esta época nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida: la conexión humana, la compasión y la solidaridad. Durante estas festividades, dejamos de lado nuestras diferencias y nos esforzamos por ser mejores personas y extendamos ese esfuerzo más allá de las festividades. El espíritu navideño no está destinado a ser una emoción efímera, sino que es una manifestación de nuestra capacidad innata para ser compasivos y generosos. La clave para mantener este espíritu a lo largo del año radica en integrar estas cualidades en nuestra vida diaria, incluso cuando no haya luces brillantes ni villancicos sonando en el fondo.

Una forma de cultivar la generosidad es practicar pequeños actos de bondad, generosidad, colaboración todos los días, puede ser algo tan simple como sostener la puerta para alguien, ofrecer una sonrisa amable o ayudar a un compañero de trabajo con una tarea. Estos gestos cotidianos no solo mejoran la vida de los demás, sino que también nutren nuestra propia alma y refuerzan ese sentido de comunidad que caracteriza a la temporada navideña. La generosidad no se limita a regalos materiales sino que la mayor parte de las veces, las acciones significativas provienen de compartir algo tan fácil cómo nuestro tiempo y atención, acciones que no solo nutren nuestras relaciones, sino que también nos conectan con un propósito más amplio.

Además, el reencuentro y la conexión social y profesional no deben limitarse a las fiestas. Planificar encuentros regulares con amigos, familiares o colaboradores crea la oportunidad de construir relaciones sólidas y duraderas. Organizar encuentros, salidas o simplemente llamadas telefónicas regulares puede fortalecer esos lazos y mantener viva la esencia de la temporada navideña… Las organizaciones actualmente cuentan con un gran abanico de acciones en las cuales encontramos motivos para seguir conectados, talleres, team buildings, o acciones de responsabilidad social corporativa nos permiten mantener durante el resto del año este espíritu de encuentro

Ojalá que la generosidad, la concordia, la amistad y los reencuentros sean valores que enriquezcan nuestras vidas durante todo el año integrándolos conscientemente en nuestras acciones diarias. Mantener viva la magia de la Navidad es una elección que depende de cada uno de nosotros, y cuando lo hacemos, transformamos no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.