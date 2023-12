¿Por qué el Estado quiere volver a Telefónica?

El Consejo de Ministros aprobó este martes la entrada del Estado en Telefónica al ordenarle comprar el 10% de la compañía con el que se convertiría en su principal accionista. Volverá, así, la 'teleco' a tener participación pública dos décadas después de culminar su privatización y lo hará, además, en el año en el que cumple cien años de su nacimiento. Un centenario que se prevé movido en la sede central de una compañía que lleva esas dos décadas privatizada apoyada por dos grandes accionistas: BBVA y La Caixa (con permiso de Blackrock, que tiene una participación relevante) y a quienes, en cuestión de tres meses, van a adelantar en influencia (y duplicar en capital) dos empresas públicas, la operadora saudí STC Telecom y la Sociedad Estatal de Participación Industrial, SEPI. En todo caso, el movimiento de SEPI coloca al Gobierno en disposición de avanzar en un núcleo duro español de accionistas en el seno del consejo de administración de la operadora ante decisiones estratégicas.

1.¿Qué ha provocado el anuncio del Gobierno?

El anuncio de la operadora saudí STC Telecom de adquirir el 9,9% del capital de Telefónica el 5 de septiembre de este año provocó un autentico huracán en el seno Ejecutivo --"le he dicho a Calviño que no podemos consentir que esta operación continúe", dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz tres días después del anuncio desde Roma--. La entrada saudí fue toda una sorpresa, tanto para la empresa como para el Gobierno español. Ambos defienden que conocieron las intenciones de STC Telecom prácticamente al mismo tiempo que se hicieron públicas, lo cual suscitó recelos sobre las intenciones de los saudís. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, viajó entonces de foma inmediata a Arabia Saudí, mientras que en el caso del Gobierno se desconoce si ha habido algún contacto. Unas semanas después, la SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, avanzó públicamente que tenía intención de entrar en el capital de la operadora española, algo que ahora concreta el mandato del Consejo de Ministros para que adquiera el 10% del capital de la empresa.

2.¿Cómo se hará la compra?

Fuentes de la SEPI explican que el Consejo de Administración de este organismo público deberá reunirse para asumir el mandato del Consejo de Ministros e, iniciar, entonces, las actuaciones pertinentes para ejecutar la operación, aunque todavía se desconoce en qué fecha. Entre las acciones a poner en marcha se incluye la contratación de "un asesor financiero y un intermediario en bolsa" para la compra de las acciones, "como es habitual en estas operaciones". La adquisición se realizará "en el menor tiempo posible" aunque "minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía", añaden las mismas fuentes, de lo que se puede extraer que la compra del 10% del capital se realizará directamente en el mercado (sin adquirir un paquete de alguno de los grandes accionistas actuales) y de forma gradual, para evitar grandes efectos en su valor bursátil. El coste de esta participación podría ascender a unos 2.000 millones de euros, según fuentes del mercado.

3.¿Para qué sirve la entrada del Estado?

La entrada del Estado español en Telefónica es una forma de neutralizar la incursión de la compañía del rey árabe Mohammad bin Salmán en el seno de una empresa que se considera "estratégica" para España y sus intereses. Pero, además, "permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial", según seexplica el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Al adquirir el 10% del capital, al Estado (a través de la SEPI) le correspondería un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica, el órgano de poder sobre la toma de decisiones de la empresa.

De esta forma, el Estado igualaría el número de representantes que aspira lograr la compañía saudí cuando complete el total de su paquete accionarial. STC se hizo con el 9,9% del capital de Telefónica a principios de septiembre, pero solo formalizó el 4,9% inicial, mientras que el porcentaje restante de la operación lo realizó con derivados financieros para sortear momentáneamente la autorización del Gobierno que necesita para obtener el porcentaje restante que le daría derecho a un asiento en el Consejo. Tres meses después de la operación, STC sigue sin formalizar la solicitud de autorización ante el Ejecutivo.

4.¿Quién está ahora en el Consejo de Administración?

En la actualidad, el núcleo ejecutivo de la compañía está compuesto por 15 personas, a las que se suma su presidente, José María Álvarez Pallete, y su consejero delegado, Ángel Vilá. La principal caracterísitica del máximo órgano ejecutivo de Telefónica es el peso que en ella tienen los consejeros independientes, que ascienden a un total de 10, de los 15 vocales citados. En los cinco restantes se encuentra la representación de sus dos principales accionistas, Caixa y BBVA --con el 4,8% y el 3,5%, respectivamente, aunque a este último se suma el 2,5% de Criteria Caixa-- escenificada en Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente. Blackrock no tiene ningún consejero, a pesar de tener el 4,48% del capital. La hipotética entrada en el Consejo de la 'teleco' del Estado español y STC Telecom con un consejero cada uno podría reducir el peso de los consejeros independientes a 8, provocando un mayor peso de aquellos con participaciones significativas en la compañía.

5.¿Cómo lo justifica el Gobierno?

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha añadido a estos dos motivos de garantizar los intereses del país y la estabilidad de su accionariado, un tercero, el de alinearse con "otros países europeos" que "mantienen o están incluso incrementando su participación pública en los grandes grupos de telecomunicaciones". Alemania ostenta el 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange; mientras que Italia ha adoptado en agosto de este año "un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia", según ha defendido en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

Pero lo cierto es que no es tanto de que estos países hayan reactivado una oleada de nacionalizaciones en los últimos años, sino más bien que en el proceso de privatización, que afectó a todo Europa en los años 80 y 90, mantuvieron cierto grado de participación pública. De esta forma, hay casos como el francés, donde el Estado se mantuvo como accionista en muchas compañías con más o menos peso, y otros como el español, donde se deshizo de la mayoría de sus participaciones. Esta situación no se limita solo al sector de las 'telecos' sino que es también extrapolable a otros, como la energía (es el caso de la francesa Électricité de France (EDF) o la italiana ENEL, mientras que en España solo los operadores de la red eléctrica y gasista, Redeia y Enagás, respectivamente, cuentan con participación estatal). Ahora este hecho cobra relevancia por la participación pública de terceros países en empresas europeas a través de los fondos soberanos. "El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país. Dijimos hace meses que era necesario. Hoy es una realidad", ha defendido la vicepresidenta Yolanda Díaz, tras el anuncio de la SEPI en la red social X (antes, Twitter).

¿Qué dicen Caixa y BBVA?

Tanto Criteria-CaixaBank como BBVA son accionistas relevantes de Telefónica desde hace años y, como tales, comparten el interés común de dar estabilidad a la operadora de telecomunicaciones, pero no tienen suscrito un pacto parasocial (acuerdo entre accionistas para coordinar sus votaciones en los órganos de gobierno de la empresa, entre otros aspectos). Fuentes financieras interpretan que el Gobierno estaría interesado en sumarse a esa colaboración para dar estabilidad a la compañía presidida por José María Álvarez Pallete, pero que no pretendería alcanzar un pacto formal entre el Estado -a través de la SEPI- y los dos bancos privados, informa Pablo Allendesalazar. En público, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, consideró una "buena noticia" que empresas españolas despierten el interés de inversores extranjeros durante unas jornadas de KPMG y 'Expansión'. "La entrada anunciada de manera un poco sorpresiva quizás ha generado más polvareda innecesariamente por ese elemento sorpresa. En una entidad tan importante como Telefónica para España no es siempre la mejor manera de entrar", dijo entonces. "Interpretar que entra capital en España de fuera, en un país que, seamos realistas, necesitamos de la inversión exterior, es muy importante para nosotros, tenemos que verlo con buenos ojos", añadió.

6.¿Por qué Telefónica es una empresa estratégica?

Telefónica es considerada no solo como una empresa estratégica, sino que en palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño es "la empresa más estratégica de España", por su presencia "en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica", así como por su peso "en el ámbito de la seguridad y la defensa". Según precisa el Ministerio de Hacienda en un comunicado, Telefónica "cuenta con un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas", además de estar presente "en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona servicios de infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, con un sólido posicionamiento en este sector".

7.¿Qué dice Telefónica?

En los últimos tres meses han sido contados los momentos en los que la operadora española se ha pronunciado sobre la adquisición saudí o sobre la compra de acciones del Estado español. Menos aún su presidente, José María Álvarez Pallete, que conseguía celebrar su primer Capital Markets Day en una década un mes después del anuncio de STC Telecom sin hacer alusión alguna a la operación, al menos, públicamente. Unos días antes, la compañía celebraba su primer Consejo de Administración tras el anuncio saudí, siendo la inquietud de los consejeros por la forma en la que STC Telecom había decidido realizar la operación lo poco que trascendió. Este martes no ha sido mucho más generosa y se ha limitado a enviar un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) manifestando que "continúa enfocada" en la ejecución de su Plan Estratégico 2023-2026 "para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes".

8.El PP critica la decisión del Gobierno, ¿por qué?

El Partido Popular ha criticado la decisión del Gobierno de entrar en el capital de la 'teleco' como una forma de "ocupación" de las empresas privadas. "Sucedió con Indra, ahora con Telefónica y ya anuncian que lo harán con otras compañías", ha dicho el vicepresidente económico de este partido, Juan Bravo, ha su salida del Congreso de los Diputados. “Es una posición de intervención por parte del Gobierno y de ocupación del sector privado”, ha asegurado Bravo y ha afeado al Gobierno "lo mínimo" que debería haber llamado "al líder de la oposición".