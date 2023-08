España empieza a respirar ante el esperado fin de la cuarta ola de calor del verano tras días infernales, con termómetros disparados y condiciones extremas para algunos trabajadores, mucho más expuestos. En Guadalajara, CCOO acudía el martes 22 de agosto al fiscal de siniestralidad laboral contra la empresa Ilunion por tener trabajando a elevadas temperaturas a más de 400 personas con discapacidad. No es un caso aislado. Los sindicatos alertan de incumplimientos y oídos sordos a la inspección de trabajo. Los médicos piden que el asunto se tome muy en serio. "Regulación para evitar los riesgos hay, el tema es que se aplique y las empresas quieran hacerlo", señala el doctor Juan Carlos Montalvá, coordinador nacional de Urgencias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Un total de 32 provincias, entre ellas Guadalajara, continuaban este viernes, 25 de agosto, en alerta por altas temperaturas. La buena noticia es que son los últimos coletazos de la enésima alerta que vive nuestro país en un verano especialmente crudo y que, según las previsiones meteorológicas, parece que comienza a dar un respiro. En esa misma provincia, el comité de empresa y los delegados de prevención en Ilunion Servicios Industriales SL denunciaban a su empresa ante la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral por tener trabajando a elevadas temperaturas a más de 400 personas con discapacidad en sus cinco centros especiales de empleo de Cabanillas del Campo, Quer y Guadalajara capital.

En las naves denunciadas se realizan, entre otras funciones, empaquetado de productos cosméticos de marcas como L'Oreal. En este caso, y a requerimiento de Inspección de Trabajo en enero de 2021 se instalaron servicios de climatización, si bien la dirección no los pone en marcha ni en plena ola de calor "para ahorrar", tal y como manifiesta a este diario la presidenta del comité de empresa, Teresa Sánchez.

La situación es tal que han decidido acudir a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, un departamento especializado que interviene en casos de accidente laboral, pero también vela para que se cumplan las directrices de prevención de riesgos en los centros de trabajo.

Diferentes discapacidades

La denuncia se presenta respecto de la situación que se vive en los centros Logistics en Cabanillas del Campo, PEPCO y L'OREAL en Quer y NEOVIA y LCN en Guadalajara capital. En todos ellos están empleados personas con diferentes discapacidades, tanto físicas como sensoriales o psíquicas, y en muchas ocasiones esta última semana las instalaciones han superado los 30 grados de temperatura, según las mediciones que han sido comunicadas a la Fiscalía.

La empresa estaba advertida de que si el asunto no se solucionaba se acudiría al fiscal de siniestralidad, porque el problema se encuentra en que muchos de los empleados en estos centros, debido precisamente a su discapacidad, no detectan los golpes de calor. "Nos dicen que cuando se necesite, se hagan paradas periódicas las veces que se quieran, pero aquí hay gente que no lo va a pedir", explica Sánchez.

En su comunicación a la Fiscalía, solicitan que se instruyan las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos, la paralización o cese de los actos empresariales que pudieran ser constitutivos de infracción, así como "determinar el alcance de las responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados".

Delitos contra la seguridad en el trabajo

El Código Penal contempla penas de hasta 3 años de cárcel y multa para aquellos empresarios o responsables de una situación laboral que vulneren a sabiendas las medidas de seguridad o pongan en riesgo la integridad o la vida de los trabajadores.

Entre los incumplimientos de la normativa de prevención laboral está el no proporcionar a los trabajadores los elementos necesarios para su higiene y seguridad en el ambiente de trabajo.

Menos concepto del autocuidado

Personas especialmente vulnerables, explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Montalvá, que es también médico de Urgencias del Hospital Lluis Alcanyís de Xátiva (Valencia) y director del centro médico Vithas, cuando se le cuestiona sobre la denuncia de CCOO que, además, vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que para muchos empleados supone trabajar a temperaturas extremas. "Son personas hábiles para los trabajos, pero tienen menos concepto del autocuidado, a la hora de hidratarse, ponerse en zonas con más sombras o hacer descansos. Es más complicado porque, en muchas ocasiones, no lo hacen de forma autónoma. No por la discapacidad, sino por ese concepto de hacer su trabajo a tope. A veces se les olvida", indica.

La conclusión, señala el urgenciólogo, es que, ante las tórridas temperaturas que registra España en los últimos veranos, las condiciones de los trabajadores se deben "tomar muy en serio", así como la adaptación de los puestos de trabajo. "Con las temperaturas que tenemos ahora, en determinados tramos no se debería estar ni en la playa. Lo lógico sería empezar una hora antes, pero que a las 12 les den descanso. A lo mejor de 4 a 6 organizar lo que sea para poder trabajar en una zona cubierta o intentar conseguir que esa zona sea la menos expuesta al sol o con tiempos cortos para que puedan descansar e hidratarse", abunda.

"El golpe de calor te va a venir aunque no te de el sol directo, por el propio ambiente climático", señala el doctor Montalvá

La empresa debe favorecer esas condiciones, insiste Juan Carlos Montalvá que, asegura, en zonas como Valencia, donde trabaja, con niveles de humedad de entre el 60/65%, "el golpe de calor te va a venir aunque no te dé el sol directo, por el propio ambiente climático". El médico habla de un mes especialmente duro, este agosto que ahora finaliza. "La gente de toda España se va a la costa valenciana y se mete en el mar, cree que como está dentro y se moja no pasa nada, pero vemos quemaduras solares, deshidratación, síncopes, dolores cabeza...", apunta.

Especialmente grave es la situación para quien se ve obligado a trabajar, por ejemplo, al aire libre. El doctor insiste en que existe regulación para evitar los riesgos que supone esa exposición en el terreno laboral. "El tema es que se aplique y las empresas quieran hacerlo", indica.

Morir por el calor

En mayo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, anunciaba que se prohibirían los trabajos al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decretase alerta naranja o roja por calor extremo. La ministra insistía en la necesidad de adaptar la actividad laboral a los factores climatológicos para evitar "episodios muy graves" que han llegado a provocar el fallecimiento de trabajadores por golpes de calor en ocupaciones como la limpieza de las calles o la recogida de basuras.

Por cada grado que la temperatura ambiente supera determinados picos, el riesgo de mortalidad atribuible al exceso de calor crece entre un 9,1% y un 10,7%

Por cada grado que la temperatura ambiente supera determinados picos -según el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2023 del Ministerio de Sanidad, que entró en vigor el 16 de mayo y se prolongará hasta el 30 de septiembre-, el riesgo de mortalidad atribuible al exceso de calor crece entre un 9,1% y un 10,7%.

Es decir, por cada día de calor extremo, la mortalidad se incrementa, de media, en tres defunciones al día. "La asociación entre altas temperaturas e incrementos en la morbimortalidad es muy robusta", tanto que "se ha demostrado que las temperaturas extremadamente altas inciden directamente sobre la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias", enfatiza el documento.

Desde CCOO se alerta de que problemas similares a los que han sido objeto de denuncia por la situación de los centros de Ilunion en Guadalajara se repiten en otros centros de trabajo.

Es el caso también esta última semana de la empresa de aluminios Extol en Toledo, donde el comité de empresa ha exigido igualmente a la dirección a adoptar las medidas que en su día ordenó acometer la inspección de “para evitar un accidente irreparable” en sus instalaciones debido a la ola de calor.

Estrés térmico

Según denuncian los trabajadores, en las naves de esta empresa se soportan a diario temperaturas superiores a los 40 grados -hasta 18 grados por encima de la temperatura legal máxima para el tipo de actividad que se realiza- mientras "los directivos se han ido de vacaciones" dejando sin atender los requerimientos que les trasladó la Inspección de Trabajo el pasado 18 de julio "para reducir de inmediato la exposición del riesgo de estrés térmico a valores tolerables".

"No les importa nada el bienestar de los empleados, solo se preocupan por la producción. Al final va a conseguir que ocurra una desgracia", denuncia Isaac Redondo, delegado de prevención de CCOO en EXTOL. Entre las afectaciones que ya se han constatado están mareos y desvanecimientos, dolor de cabeza, debilidad, fatiga, calambres musculares, náuseas, abundante sudoración y confusión.