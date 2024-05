Kroos, un fichaje por el Real Madrid que se gestó en su casa de Mallorca

El idilio de Toni Kroos con el Real Madrid empezó en Mallorca. El centrocampista alemán ha anunciado este martes que se retirará del fútbol profesional tras la Eurocopa de Alemania, que se disputa del 14 de junio al 14 de julio, argumentando que "siempre" dijo que el club blanco, entidad por la que firmó en el verano de 2014, "es y será" el "último club" de su carrera deportiva. Y aquí la isla tiene un papel protagonista en su carrera. El teutón estaba en su lujosa casa de Cala d'Or, que había adquirido un año antes como jugador del Bayern de Múnich, cuando el Real Madrid anunció su fichaje.

Kroos había llega a la isla nada más proclamarse campeona del mundo con Alemania en el Mundial de Brasil al derrotar en la final a la Argentina de Messi (1-0). Y fue justo en esos días cuando la prensa internacional estaba hablando de que iba a jugar en el Santiago Bernabéu.

Muchos periodistas se agolparon esas horas en la puerta de su casa mallorquina hasta que le arrancaron un escueto "estoy muy feliz" por una vinculación con el Real Madrid que se ha prolongado hasta este martes. Kroos ya no posee esa vivienda porque la vendió en 2020, pero es inevitable que recuerde que cuando dio el gran salto en su carrera deportiva estaba en Cala d'Or.

"El 17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante exitosa", avanzó el mediocentro en sus redes sociales.

Así, el teutón dejará el fútbol profesional a los 34 años, con la opción de levantar el próximo 1 de junio la que sería su sexta Copa de Europa --la quinta con el Real Madrid--, y siendo parte de la selección alemana en la Eurocopa. "Esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club", reiteró.

El jugador, que barruntaba su decisión desde hace meses mientras el club madridista no anunciaba ningún acuerdo de renovación --su contrato finaliza este 30 de junio--, reconoció estar "feliz y orgulloso" de haber encontrado en su "cabeza y corazón el momento adecuado" para comunicarla.

"Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel", confesó sobre su determinación de dejar el fútbol profesional, aunque no descuidó la gran meta del club madridista el 1 junio. "A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡A por la 15! ¡Hala Madrid y nada más!", sostuvo.

El mediocentro agradeció "muy especialmente" el apoyo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así como al club y a todos los que le recibieron "con el corazón abierto y confiaron" en su fútbol. "Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último", se dirigió a la afición madridista.

Trayectoria

El alemán llegó al club merengue en el verano de 2014 procedente del Bayern de Múnich, club con el que ya levantó una Liga de Campeones --además de un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Bundesligas, tres Copas de Alemania y dos Supercopas de Alemania--, aunque no quisieron ampliarle el contrato.

Durante la última década en el equipo madridista, Kroos es el decimonoveno futbolista con más partidos en la historia del Real Madrid con 463, los mismos que un Emilio Butragueño al que superará en esta recta final de la temporada, con la última jornada de LaLiga EA Sports y la final de la Liga de Campeones.

Y en esos encuentros ha conseguido levantar 22 títulos como madridista: cuatro Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. Solo Karim Benzema, Marcelo, Luka Modric, Nacho Fernández, Dani Carvajal y Paco Gento tienen más trofeos en el club que el teutón.

La decisión pone punto y final a la incertidumbre que acompañó al futuro del mediocentro casi desde el inicio de la presente temporada. Y es que el futbolista alemán siempre dijo que no se retiraría a una edad demasiado tardía, aunque su alto nivel esta campaña parecía acercarle a la renovación por otro curso más.

Su continuidad acercaría la ampliación de la relación entre el Real Madrid y el croata Luka Modric, que en septiembre cumplirá 39 años. "Me ha costado, pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí, lo he pensado muchas veces, muchos meses. Hay pros y contras como siempre, pero al final estoy convencido que es lo que quiero", aseguró el centrocampista en el pódcast Einfach mal Luppen junto a su hermano Félix.

El objetivo de Kroos siempre fue "acabar de la mejor manera" con el Real Madrid, porque "es lo que el club merecía". "Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así. Siempre he querido que, si en unos años habláis de Toni Kroos, que me recordéis cómo fui", relató.

"Nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar de club, ni en los diez años, ni en un momento, ni ahora. La gente me dice 'puedes jugar unos años más' y a lo mejor es así, pero no quiero ir a un punto donde la gente piense 'por qué todavía juega' o 'no tiene nivel'. Por eso quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora", reflexionó.

El centrocampista indicó que "siempre" se ha sentido "en casa" en el Real Madrid, porque venir a Madrid cambió su vida "de una manera muy positiva". "Ahora quiero que olvidemos esto los próximos días, hasta que hayamos ganado otro título, que es lo más importante para mí", concluyó sobre la final de la Liga de Campeones.