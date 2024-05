Gran Premi Nacional | Los favoritos presentan genética de ‘Menhammar’

La genética sueca, sobre todo con sementales de la fábrica de campeones de ‘Menhammar’, ha demostrado en los últimos años que los principales favoritos son de genealogía escandinava. Así lo demuestran varios de los últimos ganadores como Boira de Llevant, Coktail Blai y Gin Tonic Durán, todos ellos hijos de From Above; al igual que Indio, Jaragadi CL y Kiwi Durán, hijos de Maharajah.

En la 91 edición del ‘Gran Premi’ que se disputará el domingo a partir de las 18:30 horas, volverá a sobrevolar la marca ‘Menhammar’ entre los principales favoritos. Hasta cuatro son los ejemplares, hijos de tres productos de la fábrica sueca, que disputarán con garantías de optar al triunfo la gran clásica de los 3 años.

Los candidatos al Gran Premi

El primero de ellos es el hijo de One too Many, Legend Victory, con Joan Riera Sitges, que viene luchando con fuerza en sus últimas carreras, imponiéndose con una gran fortaleza en su última carrera.

Joan Riera Sitges buscará estrenarse en el ‘Gran Premi’ con Legend Victory

Lluna de Llevant, hija de From Above, será guiada por el seis veces campeón y líder absoluto en el capítulo de victorias en el ‘Gran Premi’, Toni Frontera. Un baza muy favorable siempre en la lucha por los puestos de cabeza de la prueba reina de este fin de semana.

Los dos últimos favoritos que entrarán en la mayoría de las quinielas son hijos de Maharajah, como son Lamborghini Durán y Le Chef Wood. El primero de ellos es hermano del último vencedor del ‘Gran Premi’, Kiwi Durán, y será guiado por Guillem Andreu. El ejemplar de Son Cosmet, con Damià Oliver, dio un salto de calidad en sus últimas salidas y viene pisando fuerte con un conductor que ya conoce las mieles del triunfo, gracias a su victoria hace tres años con Indio.

Estos son los protagonistas del Gran Premi / R.D.

