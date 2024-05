Gran Premi Nacional | Legend Victory es un rival demoledor

La apuesta menorquina para esta edición número 91 del ‘Gran Premi Nacional’ pasa por las opciones que presentará Legend Victory, con Joan Riera Sitges.

Este hijo de One too Many y Victoria SB afrontará el compromiso del domingo como una de las alternativas al triunfo en la prueba de los 100 mil euros.

El reciente vencedor del ‘Premi Institut de l’Esport Hípic’ viene ofreciendo una grata impresión en sus últimas carreras, siendo capaz de lucharle el triunfo a toda una Lluna de Llevant en el ‘Premi Menhammar Stuteri’.

En aquella carrera, ambos ejemplares alternaron sus posiciones a lo largo de todo el recorrido, siendo Legend Victory el que dominó la prueba en el último kilómetro.

El triunfo final de Lluna de Llevant le llevó a lograr el actual récord de la generación, con un crono sobre la media distancia de 1:16’1.

Siempre luchando por el triunfo

Legend Victory, que empezó su andadura deportiva en Menorca, siempre ha luchado por finalizar en los puestos de cabeza en las pruebas que ha disputado en el Hipòdrom Son Pardo.

Desde el ‘Critèrium dels 2 anys’, pasando por el ‘Premi Menorca’ para finalizar su preparación en el ‘Menhammar’ y en el ‘IEHM’, donde ha logrado su único triunfo en Son Pardo, Legend Victory ha aportado un nivel de exigencia sobre el resto de rivales que a buen seguro le permitirá rebajar la barrera de 1:16 que presenta esta generación como mejor marca.

A pesar de no portar un número favorable, Lamborghini Durán también será un rival que luchará por el triunfo, guiado por un Guillem Andreu que sabe sacar todo el potencial de los ejemplares que están bajo sus órdenes, sobre todo en las últimas ediciones del ‘Gran Premi’.