Vadillo: "Hay que dejarse la vida ante el Benfica porque no sabemos si volveremos a la Champions"

Antonio Vadillo huye de las excusas. El entrenador del Palma Futsal ha sido muy explícito a la hora de analizar lo que quiere de sus jugadores este viernes (16horas/IB3TV/DAZN) en la semifinal de la UEFA Futsal Champions League frente al Benfica. «Hay que dejarse la vida porque no sabemos si volveremos», ha reclamado en la sala de prensa del Demirchyan Arena de Ereván.

El jerezano tiene claro que tienen opciones de meterse en la segunda final del máximo trofeo continental de forma consecutiva. «Es un privilegio y un sueño para nosotros estar aquí, es una competición muy bonita. Ya lo era el año pasado y la realidad es que defendemos el título en un escenario en el que hay grandísimos rivales, equipos de mucho potencial. Somos conscientes de que debemos hacer un gran partido, como es evidente, estar en nuestra mejor versión, muy concentrados y competir muy bien y a ver si somos capaces de volverlo a repetir. Hacerlo es difícil, pero volverlo a repetir todavía más», ha reflexionado.

El preparador reclama vigilar a los Nunes, Higor y compañía. «Será un partido muy complejo en el que la concentración debe ser máxima. Debemos estar atentos a muchos detalles porque el Benfica nos va a exigir mucho. Es un equipo que tiene grandísimas individualidades, con jugadores muy determinantes en las alas, en el pívot, en el juego con portero y a balón parado tiene grandes finalizadores», ha argumentado antes de ir más allá. «Tenemos que minimizar donde ellos son muy buenos y que no se repitan mucho esas situaciones y nosotros debemos adueñarnos del partido, que vaya enfocado a lo que nosotros queremos, para explotar más nuestras virtudes», ha destacado.

Vadillo ha apelado a la emoción para sacar mayor rendimiento de sus pupilos. «Es una maravilla estar en este cuadro de la Champions y por eso tenemos que ir a por todas, nos tenemos que dejar la vida porque no sabemos si volveremos. Me atrevería a decir que será muy difícil, cada uno en su parcela deportiva, que pueda volver a vivir algo así. Hay que disfrutarlo y competirlo. No habrá más oportunidades, debemos estar en nuestro máximo nivel en cada acción, en cada metro de la cancha», ha comentado. Y ha puesto un ejemplo para finalizar: «Ya lo demostramos con los grandes de nuestra Liga esta temporada que sabemos competir bien y también contra Kairat Almaty en Europa».