Cuatro opciones de medalla para los españoles en el Trofeo Princesa Sofía

Diego Botín y Florian Trittel son nuevos líderes en 49er, Jordi Xammar y Nora Brugman marchan segundos en 470 Mixto; Gisela Pulido va quinta en Formula Kite Femenino y el mallorquín Nacho Baltasar arrancará séptimo en iQFOiL Masculino en la última jornada del 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar de vela. Cuatro opciones de podio españolas tras la penúltima jornada de competición en aguas de la bahía de Palma, en las que el británico Michael Beckett (ILCA 7) y los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti (Nacra 17) son ya matemáticamente los primeros vencedores de esta edición.

Vientos de ligeros a medios y variables en dirección dificultaron la penúltima jornada de competición en esta edición de récord del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar. El inicio de las pruebas tuvo que retrasarse por falta de viento, y cuando pudieron empezar, las condiciones obligaron a equipos y organización a emplearse realmente a fondo. La máxima concentración en la estrategia y la lectura del campo de regatas fue clave para salvar una jornada tan complicada y decisiva, en la que algunos se jugaban un podio, el pase a la final o un pasaporte olímpico.

Tras un complicado quinto día de competición, los diez mejores equipos de cada disciplina disputarán este sábado las Medal Races o Series, que decidirán los podios de esta 53ª edición de la prestigiosa regata mallorquina de vela olímpica.

Los jornada de 49er se saldó con cuatro pruebas que les valieron a Diego Botín y Florian Trittel para colocarse nuevos líderes de esta competida flota, al firmar 1-4-16-22. Sus principales rivales en la Medal Race serán los polacos Lukasz Przybytek y Jacek Piasecki (con cuatro puntos más) y los estadounidenses Andrew Mollerus e Ian Macdiarmid (con siete puntos más que los españoles). Cuartos son los uruguayos Hernan Umpierre y Fernando Diz, que están a solo un punto del podio, por lo que todo puede pasar. La Medal Race contará con una segunda tripulación española, con los hermanos gallegos Martín y Jaime Wizner en la sexta plaza de la general provisional, tras sumar hoy 19-8-19-3.

En 470 Mixto, Jordi Xammar y Nora Brugman firmaron un triunfo parcial y un décimo cuarto, lo que les mantuvo en posición de plata provisional, acechando por la mínima a los franceses Camille Lecointre y Jeremie Mion. En tercera posición, los alemanes Malte Winkel y Anastasiya Winkel,acumulan 17 puntos más que los catalanes, por lo que previsiblemente la Medal Race será una batalla entre españoles y franceses.

En Formula Kite Femenino, Gisela Pulido luchará por las medallas en las Medal Series de la cometa voladora. La catalana, diez veces campeona del mundo en la modalidad freestyle, sumó unos parciales de 12-7-12 y afronta la jornada final desde la quinta plaza. Al frente de la tabla, la estadounidense Daniela Moroz se muestra intratable, seguida por la australiana Breiana Whitehead y la alemana Leonie Meyer, por este orden. El innovador formato de las Medal Series lo deja todo abierto.

El mallorquín Nacho Baltasar se clasificó para las Medal Series / Sailing Energy/Princesa Sofía

En iQFOiL Masculino, el joven mallorquín Nacho Baltasar consiguió clasificarse para las Medal Series tras marcarse un tercero y un primero. Afrontará la decisiva jornada desde la séptima plaza y con todo abierto de acuerdo con el formato de competición de esta disciplina. En lo alto de la tabla se sitúan el polaco Pawel Tarnowski y los franceses Nicolas Goyard y Yun Pouliquen.

En Nacra 17, los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, oro olímpico en Tokio 2020, se proclamaron ganadores del 53 Trofeo Princesa Sofía a falta de la disputa de la Medal Race del sábado. Hoy se anotaron 2-1-1 y lograron una diferencia de 24 puntos sobre los segundos, sus compatriotas Gianluigi Ugolini y Maria Giubilei. Completan el podio provisional los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco. Tras sumar unos parciales de 20-9-28, los canarios Tara Pacheco y Andrés Barrio terminaron su participación en el 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar en la décimo quinta posición.

En iQFOiL Femenino, dominan la clasificación, empatadas a puntos, las noruegas Mina Mobekk y Maya Gysler, seguidas por la francesa Lola Sorin. La sevillana Pilar Lamadrid firmó un tercero en la única manga disputada, lo que no le bastó para entrar en el top ten. Finalizó en el décimo quinto lugar, 13 puestos por delante de su compañera en el equipo preolímpico español, Nicole Van der Velden.

El singapurense Max Maeder afrontará las Medal Series de Formula Kite Masculino desde el liderato, tras marcarse hoy otras dos victorias parciales. El italiano Riccardo Pianosi y el esloveno Toni Vodisek le acompañan en las plazas de honor al cerrar esta penúltima jornada en aguas de la bahía de Palma. El casillero de Berni Cortés anotó 16-11, lo que dejó al catalán en una meritoria décimo octava posición de la clasificación final.

El británico Micky Beckett se coronó vencedor en la clase ILCA 7 por tercer año / Sailing Energy/Princesa Sofía

El británico Micky Beckett se coronó vencedor del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar en la clase ILCA 7 por tercer año consecutivo, y a falta de la disputa de la Medal Race. Los 36 puntos que acumuló sobre su inmediato perseguidor, el alemán Philipp Buhl, le aseguran el triunfo matemático. Completa el podio provisional el francés Jean Baptiste Bernaz. Los canarios Joaquín Blanco y Joel Rodríguez siguieron su progresión ascendente en la tabla, alentados por la batalla interna por el billete para los próximos Juegos Olímpicos: con unos parciales de 11-25, Blanco subió seis puestos y terminó la 53ª edición de la gran regata mallorquina en la décimo quinta posición, en tanto que Rodríguez acabó el décimo octavo tras sumar 8-34. La Real Federación Española de Vela (RFEV) hará público el anuncio pertinente sobre la selección olímpica de esta disciplina próximamente.

En ILCA 6, tras la disputa de dos pruebas más de las Series Finales, las diferencias entre las primeras clasificadas no son muy holgadas, por lo que está todo abierto de cara a la Medal Race. La australiana Mara Stransky lidera con tres puntos de rédito sobre la húngara Mária Érdi y diez sobre la británica Matilda Nichols. En la lucha por el pasaporte español para París 2024, la andaluza Ana Moncada se clasificó por delante de sus compatriotas, en la cuadragésimo quinta plaza, mientras que la catalana Cristina Pujol quedó dos puestos más abajo. El Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar era la última regata de observación para la selección nacional en esta disciplina, pero no la única. La RFEV será la encargada de hacer el preceptivo anuncio en unos pocos días, al igual que para ILCA 7 e iQFOiL Femenino.

Los participantes en la clase Formula Kite Masculino, en plena regata / Sailing Energy/Princesa Sofía

En 49er FX, después de disputar hoy cuatro mangas, la Medal Race será previsiblemente una lucha entre las italianas Jana Germani y Giorgia Bertuzzi, nuevas líderes, y las noruegas Helene Naes y Marie Ronningen. Sólo un punto las separan, mientras que las japonesas Misaki Tanaka y Sera Nagamatsu ocupan la tercera plaza a cierta distancia.

Este sábado, la jornada final

El 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar bajará el telón el sábado. Las Medal Races (o Medal Series para iQFOiL y Formula Kite), las pruebas que decidirán los podios de cada disciplina, están previstas a partir de las 10:00 horas, con vientos ligeros según los partes meteorológicos. La ceremonia de entrega de trofeos tendrá lugar a las 20:00 horas en Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Palma.

El 53 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca by Iberostar se celebra bajo la organización conjunta del Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Real Club Náutico de Palma, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela, con el respaldo de World Sailing y las principales instituciones públicas baleares.