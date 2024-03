El Voley Palma acusa a todo el mundo tras su descenso

En el Club Voley Palma todavía no se ha digerido bien el descenso a la Superliga 2 que se consumó el pasado sábado frente al Melilla (1-3) en Son Moix.

Su presidente Carlos García hizo este miércoles, en una rueda de prensa de valoración de la temporada junto a Abel Bernal y José Osado, alarde de su alergia a la autocrítica y fobia a lo que se opine al respecto desde el entorno.

«Ha sido una temporada excelente porque somos el club con mayor afluencia de público de la Superliga. No podemos hablar de fracaso», sorprendió a los medios presentes el mandatario nada más empezar.

Preguntado por si las expectativas a principio de curso fueron desmesuradas al hablar de clasificarse para la Copa del Rey y el play-off, García lo negó: «Hay dos palabras que se han escrito y no estoy de acuerdo con el análisis que se hace, no es ningún fracaso ni hemos vendido nada a nadie».

"No hemos tenido la suerte de convencer a ningún 'sponsor' en las últimas dos temporadas", confesó Carlos García

A lo que se le recordó que el técnico Abel Bernal, en una nota de prensa distribuida por el club en pretemporada el 19 de septiembre de 2023 y que incluso está publicada en la página web de la federación (RFEVB), afirmó que «sería lo mínimo» al hecho de entrar en el torneo del KO y la fase final de la Superliga.

«Nosotros no vendemos nada y eso está escrito por ti o el medio que representas», interrumpió García refiriéndose a DIARIO de MALLORCA, en relación al análisis del descenso en la crónica de la derrota ante el Melilla este 16 de marzo.

Pero el presidente, inconscientemente, sí utilizó dicha expresión minutos después al referirse que a los niños «les estamos vendiendo que hay que saber ganar y perder».

Tensión

Ante una situación en la cual se elevó el nerviosismo, incluso con interrupciones de desaprobación a las preguntas de los medios por parte de la secretaria del club Marian Parrondo, presente pero sin intervención en la rueda de prensa, García intentó matizar que su intención era «contagiar la ilusión por estar en la Copa del Rey y el play-off., pero no es ningún delito que no se cumplan los objetivos ni nadie me va a llevar preso por ello».

Requerido por la salida de tono de Parrondo, incluso respondiendo en las redes sociales a las opiniones de aficionados y periodistas, el presidente la defendió.

"El cambio político en mayo no nos permitió saber el presupuesto que tendríamos", argumentó el presidente

«Sí que es de recibo que intervenga porque hace tanto por el club como yo», siendo replicado en que no podían justificarse las faltas de respeto, a lo que respondió García «Se puede justificar porque es directiva y tiene derecho a decir que si algo es falso hay que rectificarlo y, cuando se os ha rectificado, lo lleváis muy mal».

El máximo responsable del Voley Palma faltó a la verdad al afirmar que este periódico «no rectificó» unas declaraciones de Bernal en rueda de prensa donde él cuestionaba la viabilidad del club el pasado 14 de diciembre.

A pesar de que DIARIO de MALLORCA cambió el titular, a petición del entrenador madrileño, el club emitió horas un comunicado arremetiendo contra este medio.