El atleta mallorquín al que confunden con Bellingham

El atleta mallorquín, Dani Castilla, campeón de España de los 60 metros vallas sub-20, está en boca de todos, no solo por batir el récord nacional de su categoría, sino por su parecido con el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham.

"Me piden fotos o me las hacen a escondidas. Ya estoy acostumbrado. Mis amigos se ríen más. No me molesta, me parece gracioso", reconoce el calvianer a los micrófonos de El Chiringuito tras ser preguntado si le paraban por su parecido con la nueva estrella del conjunto blanco.

Cuando logró su hazaña en el campeonato de España sub-20 el pasado 9 de marzo, lo celebró como el astro inglés festeja sus goles. "Mis amigos me dijeron que si ganaba y conseguía el récord de España tenía que celebrarlo como Bellingham".

El mallorquín, que en las imágenes del programa de Josep Prederol no para de fotografiarse con transeúntes, asegura que algunas veces, cuando le piden una foto, dice: "si Bellinghan", pero se sorprende al ver que algunos le reconocen y le dicen "no, no, Dani".

«Debo tener los pies en el suelo»

El balear, tras su 7.67 en el campeonato de España sub-20, se coloca directamente noveno en la clasificación europea de todos los tiempos y entre los veinte mejores a nivel mundial.

«Debo tener los pies en el suelo», subraya cauto antes de desvelar que estuvo a punto de no acudir al campeonato: «Tuve una importante lesión en los isquiotibiales y ya dábamos por descartada la pista cubierta. De hecho, estuve a punto de pasar por el quirófano. Los fisioterapeutas también lo descartaban y, a pesar de que me recuperé, tuve una recaída que me tuvo parado tres semanas en que no pude competir. Hice el primer entreno de vallas un día antes del campeonato absoluto. Y ya después empecé a entrenar bien tres semanas, aunque no estaba perfecto de los isquios».