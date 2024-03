El Palma Futsal desata la locura entre 1.500 niños de Calvià

El Mallorca Palma Futsal ha inaugurado con rotundo éxito el evento "Mallorca Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc" en el pabellón Melani Costa de Calvià. Este martes, el primer equipo al completo se trasladó a Calvià, donde esperaban la friolera de 1.500 alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria procedentes de once colegios del municipio: CEIP Galatzó, CEIP Xaloc, CEIP Bendinat, CEIP Puig de sa Morisca, CEIP Son Ferrer, CEIP Son Caliu, CEIP Puig de sa Ginesta, CEIP Ses Rotes Velles, CEIP Jaume I, CEIP Ses Quarterades y CEIP Cas Saboners.

El espectáculo comenzó con Roqueta, la mascota del Mallorca Palma Futsal, quien organizó un concurso de baile entre los niños. Luego, los jugadores salieron a la pista entre los aplausos de las gradas llenas del Melani Costa. Los jugadores se dividieron en dos equipos: el verde, liderado por Carlos Barrón, y el Blanc i Blanc, dirigido por Mario Rivillos. Disputaron un partido poco convencional, con comodines que les ayudaban o perjudicaban. Luan Muller tuvo que jugar algunos minutos con los ojos vendados y, después, Gordillo y Rómulo se vieron obligados a competir de la mano. A continuación, los equipos cambiaron de disciplina para probarse en futsal-tenis. Para finalizar, el equipo verde, vencedor sobre el equipo de Rivillos, se enfrentó a un conjunto formado por los niños de las gradas, quienes ganaron con contundencia.

Iniciativa global

De esta manera, el club ha dado inicio al "Mallorca Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc", una iniciativa que comenzó hace cinco años pero que se vio interrumpida debido a la pandemia. Sin embargo, la entidad ha estado trabajando activamente en los últimos meses para revivir uno de sus proyectos sociales más ambiciosos, que cuenta con el patrocinio y el nombre de Blanc i Blanc. La primera fecha programada era el 27 de febrero en Sóller, pero fue aplazada debido a las inclemencias meteorológicas. Además de la visita a Sóller, que aún no tiene fecha confirmada, hay otras dos citas programadas: Manacor, el 10 de abril, y Pollença, el 14 de mayo.