¿Por qué es tan importante el billete a los JJOO? Las exinternacionales lo cuentan: "Su ambición nos representa a todas"

Cuesta asumir que un sueño se ha hecho realidad. Todas esas pequeñas batallas, todos esos esfuerzos que durante mucho tiempo has librado, acaban decantando la balanza hacia ti, permitiéndote vivir aquello que tan solo has imaginado. La selección española de fútbol no para de sentirse así. Viven en una nube, a veces zarandeada por la tormenta que las rodea. Sin embargo, los éxitos actuales no han llegado solos. Muchas futbolistas han ocupado sus taquillas antes que ellas y, de una manera u otra, han empezado el camino que las ha llevado a estampar sus nombres en su primer billete a los Juegos Olímpicos. Ellas marcaron los pasos, y las futbolistas de ahora no han tenido dudas en coger las riendas y encabezar la revolución.

“Es una satisfacción para todas”, confiesa Vero Boquete, excapitana de la selección e internacional de 2005 a 2017. “El fútbol femenino ha crecido con el esfuerzo y el compromiso de muchas y ver que ahora por fin estamos donde merecemos... es una satisfacción. Pero el éxito (o éxitos actuales) es de ellas, de las que están ahora. Han sabido aprovechar el momento y no lo han dejado escapar. Su ambición y sus ganas nos representan a todas”, añade a El Periódico de Cataluña, del Grupo Prensa Ibérica.

Vero Boquete. / LARS BARON - FIFA

Boquete ha vivido en primera persona lo que es tener que alzar la voz. La gallega era la líder de la selección que denunció públicamente el comportamiento inaceptable y machista del exseleccionador Ignacio Quereda, en el cargo durante 27 años (1988-2015). El trato vejatorio era continuo en las concentraciones de la selección: "Cuando se le metía una chica en la cabeza, iba a por ella"; "parecía que las que fallaban eran siempre las mismas"; "a ver si te cuidas, que estás gorda"; "lo que necesitas es un macho"; "cada error era un grito"; o "él disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo, disfrutaba humillando a una jugadora delante del grupo", son algunas de las situaciones que se vivieron en ese vestuario y contra los que ellas se revelaron.

"Hace mucho tiempo que se están intentando cambiar las cosas, jugadoras como yo, jugadoras como Vero, como Sonia Bermúdez, como muchas antes que nosotras", remarca Marta Corredera, que compartió vestuario por aquella época con la capitana, "han luchado y han intentado cambiar todos los estigmas, cambiar todas las mentalidades, cambiar estamentos... Al fin y al cabo, es tener el reconocimiento al trabajo merecido, que es lo que siempre hemos pedido, que se nos reconociera nuestro trabajo, que se nos respetara y el que no quisiera estar o no quisiera sumar, menos que nos restase", añade contundente.

Marta Corredera durante una rueda de prensa. / EFE

España ha llegado a un punto de inflexión, y más bien casi lo ha superado. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar. "Tenemos que seguir derribando muros porque queda muchísimo por delante, pero gracias a muchísima gente y sobre todo a esta generación, que es la que está ganando torneos importantes y consiguiendo medallas y la que está consiguiendo hitos que hace unos años eran impensables, gracias a todas ellas se están derribando muchísimos muros y espero que se sigan derribando muchos más de ahora en adelante", añade Corredera orgullosa de sus compañeras de profesión. "Vivo todo con felicidad. Me hace sonreír ver todos los cambios que se están consiguiendo. Todos esos 'no' y esas trabas que hemos encontrado ya no tienen fuerza. Da esperanza para el resto, para la igualdad fuerza del campo de fútbol", añade Boquete.

¿Un oro en los JJOO?

Conseguir el primer pase a los Juegos Olímpicos para España, además del billete a la primera final de la Nations League para el conjunto nacional, es un hito en la historia de nuestro deporte. "Es histórico, jugar unos JJOO impulsa aún más nuestro deporte, le da más visibilidad y lo hace en la mayor cita del deporte. Además, la posibilidad de ganar un oro olímpico es real y debe ser la motivación para todas", anima Boquete, que lo vivirá desde la cabina de comentarista.

Pese a eso, estos triunfos también son de las que ya no están. Es de todas aquellas que, fieles a sus principios y convicciones, se han mantenido al margen de una selección que está cultivando todos estos éxitos. "Sin que estas jugadoras, que al final son jugadoras importantes, hayan decidido no estar y no ir y seguir sin ir, hasta que no haya más cambios, eso ha contribuido a que los cambios se sigan haciendo. Porque al final, si no, pasa lo de siempre. Que: 'sí sí, vamos a cambiar'. Todo de boquilla. Y como nadie más se sigue quejando y no pasa nada más, pues la gente se acomoda y sigue todo igual. Estas jugadoras, lo que han conseguido, es que los cambios sean muchísimos más, mucho más rápido y más notorios", relata Corredera. Sin duda, este billete también tiene el nombre de Patri Guijarro, Mapi León, Lola Gallardo, Claudia Pina y el de todas aquellas que han dado un golpe sobre la mesa.