Es el campeón del mundo, está en la ‘Final Four’ de la Champions, pero no es inmortal. El Palma Futsal acusó la resaca de la fiesta y del largo viaje procedente Brasil para quedarse sin fuerzas en el momento de la verdad ante el Ribera Navarra (2-2). Este empate deja a los mallorquines en la séptima plaza al cierre de la primera vuelta, una posición que no estaba en sus planes y que es fácilmente mejorable porque el segundo puesto está a solo tres puntos.

Los primeros minutos del partido fueron, casi, sorprendentes. El Mallorca Palma Futsal saltaba al campo con un ritmo fuera de lo normal, dadas las circunstancias. Tenía la posesión del balón y amenazaba con frecuencia la portería protegida por Adrián, guardameta del conjunto navarro. Fabinho tuvo varias ocasiones claras para abrir la lata, aunque no fue capaz de lograrlo. Mientras tanto, Barrón se mostraba impecable bajo palos, repeliendo con solidez la ofensiva rival.

En el minuto 5, Marcelo logró anotar el primer gol. El cierre brasileño dribló a su par y puso un zurdazo que comportaba el 1-0 en el marcador. Eran los mejores compases de juego de los mallorquines y debían aprovecharlo para aumentar la ventaja. Sin embargo, no fue así. A los pocos minutos, Claudino marcó el tanto del empate. Los colegiados acababan de señalar una falta al Mallorca Palma Futsal, pero aplicaron la inmediatez, dando validez al gol del jugador argentino, a pesar de las protestas locales. A partir de ahí, el equipo balear cerró filas.

Las fuerzas eran insuficientes para plantar cara a un equipo dinámico y con mucha movilidad, como el Ribera Navarra, viéndose obligados a proponer otro estilo de juego. En el minuto 17, los visitantes tuvieron la opción más clara de ponerse por delante. Una gran jugada colectiva, culminó con tres remates peligrosos que Barrón, inapelable, logró detener. Así, concluyeron los primeros veinte minutos, con el 1-1 en el marcador.

La segunda parte empezó en la mismá tónica, apretaban mucho los visitantes. Sin embargo, tras un robo de Mario Rivillos en área propia, el ala salió a la contra para dejar de tacón a Bruno Gomes la oportunidad de marcar el segundo gol. Chutó el brasileño entre los tres palos, pero no fue este si no Adrián y Hamza quienes se estorbaron uno al otro para marcar en propia portería y adelantar a los mallorquines. De nada valía al Ribera Navarra el resultado, así que el gol fue el aliciente para dar todavía un paso más. Los de verde pistacho no encontraban las fuerzas para ser tan incisivos como de costumbre, viéndose obligados a defender la ofensiva continua del rival. Tras desaprovechar varias ocasiones claras, un chut de Gabi a media distancia que desvió sin fortuna Marcelo, terminó en el fondo de la portería mallorquina.

En el minuto 37, los navarros cometieron su sexta falta, dando a Fabinho la opción de poner el 3-2 desde los diez metros. Sin embargo, Adrián intervinó con efectividad para evitar que el brasileño transformara el doble penalti. Los últimos minutos los protagonizó el Mallorca Palma Futsal, apostando por jugar de cinco, con Vilian de portero jugador. Un remate del propio Vilian al larguero fue la ocasión más clara para los dirigidos por Vadillo, que tuvieron que conformarse con un punto al sonido de la bocina.

Tras el parón de selecciones que detendrá la competición liguera la próxima semana, los baleares darán comienzo a la segunda mitad del curso ante el Industrias Santa Coloma en el Palau Municipal d’Esports Son Moix.

FICHA TÉCNICA

– Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Vilian, Chaguinha, Fabinho y Gordillo. También jugaron: Luan Muller, Bruno Gomes, Rivillos, Nil Tent, Rómulo, Marcelo y Salar.

– ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra FS: Adrián, Nacho, Tripodi, Carlos Bartolomé y Claudino. También jugaron: Espín, Soufian, Gabi, Néstor y Hamza.

– Goles: 1-0 Marcelo (minuto 5’); 1-1 Claudino (minuto 7’); 2-1 (minuto 24’); 2-2 Gabi (minuto 30’)

– Árbitros: Delgado Sastre y Martínez Flores. Amonestaron con tarjeta amarilla a Bruno Gomes, del Mallorca Palma Futsal, y a Nacho y Anás, del ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra FS.

– Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. Partido correspondiente a la jornada 15. 2.000 espectadores.