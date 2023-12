Un fiestón en toda regla, como no podía ser de otra manera. No todos los días un equipo puede proclamarse campeón del mundo de su deporte, de ahí que el Illes Balears Palma Futsal se lo tomara muy en serio. La noche fue tan larga en Foz de Iguaçu que para muchos de los integrantes de la plantilla no terminó. Solo la obligación de desayunar a las 6.30 horas en el Hotel Wyndham Suites para después salir a las 7 de la mañana hacia el aeropuerto de la ciudad brasileña frustró las ganas de alargar todavía más la celebración del título de la Copa Intercontinental conquistado el jueves en la tanda de penaltis ante el Cascavel Futsal en el Ginásio Costa Cavalcante (3-3). Por supuesto que sobre la pista el jolgorio ya fue creciendo a medida que los cánticos se sucedían, con el punto máximo en el momento en el que el capitán Carlos Barrón levantó la copa.

Los puros empezaron a desfilar y jugadores como Cleber, que fue designado MVP del encuentro, o Salar lo encendieron, alentados por algunos de la decena de patrocinadores cercanos al club que estaban en las gradas. Pero estaba claro que eso solo acababa de empezar. El club tenía reservado un restaurante del centro de Foz, el Rafain Chopp, para que los decibelios aumentaran a medida que desfilaban los vasos de cerveza, primero, y los cubatas, después. No era un momento para disimular, sobre todo porque los jefes daban permiso. Los platos de abundante carne que se sirvieron tenían la única función de hacer pared para lo que vendría después para muchos de ellos, aunque no todos. José Tirado pronunció un emotivo discurso dirigido a las cerca de cincuenta personas que formaban la expedición en el que agradecía su implicación y esfuerzo para llevar el nombre del Palma Futsal a lo más alto. “No te olvides de las primas”, bromeaba uno de los jugadores, provocando la sonrisa de los presentes. Barrón, animador de la fiesta Como siempre en estos casos, Barrón fue uno de los grandes animadores, pero había muchos más. Y como sucedió en mayo cuando los verde pistacho conquistaron la UEFA Futsal Champions League, la canción ‘Nochentera’, interpretada por Vicco, que actuó aquella inolvidable noche en el Velòdrom Illes Balears, fue el himno de la velada. Sonó a todo volumen más de una vez, pero no fue la única. Cuando ya eran más de las 2:30 horas de la madrugada, el centro neurálgico de la juerga, porque no se puede llamar de otra manera, se trasladó a la discoteca Looby Foz, una referencia en esta ciudad fronteriza con Paraguay y Argentina y que los jueves se llena. Solo les faltaba eso a los campeones del mundo. Ahí los bailes, con música latina, tomaron el protagonismo y solo el reloj, porque no había que perder el avión, obligó a dejar las copas en la barra. Por eso en el desayuno quedó claro que la noche, para algunos, ni siquiera había terminado. 🎤 @vicco_music nos dio suerte en la @UEFAFutsal y sigue siendo nuestra canción 🎶



En Foz de Iguaçu no deja de sonar “Nochentera”…#CopaIntercontinental pic.twitter.com/ltmQAg3oLg — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) December 8, 2023