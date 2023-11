"Estas caras de entusiasmo que las jugadoras muestran intercambiándose sus cromos no las he visto jamás en el fútbol masculino", reconocía el presentador del acto, Felipe del Campo. La Liga Femenina ha presentado este martes su segunda colección de cromos Panini, para la temporada 2023/2024, tras una primera edición "con muchos interrogantes", según Lluís Torrent, el director general de la marca.

Esta segunda edición ha sido rediseñada, por lo que presenta varias novedades, con 18 jugadoras por equipo y un total de 406 cromos. "La temporada pasada batimos récords con algo histórico y esta campaña será mejor", afirmaba Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F.

Álvarez y Torrent han estado acompañados por las futbolistas Virginia Torrecilla, Leicy Santos y Enith Salón. Unas jugadoras que han reconocido el entusiasmo generado en los equipos tras la primera edición del álbum de cromos. "En el vestuario intercambiábamos cromos entre nosotras", decía Torrecilla. Un éxito trasladado a los más pequeños: "Sé que es difícil invertir en el fútbol femenino, porque no sabes si va a funcionar, pero estamos viendo que sí funciona. De hecho, en Mallorca, los niños nos paraban por la calle y me preguntaban si tenía cromos para cambiarlos", reconocía la jugadora del Villarreal.

¿Por qué se deja fuera a algunas jugadoras?

En la primera edición, la exclusión en el álbum de Graham Hansen fue fruto de muchas críticas, a lo que ha respondido Torrent: "No van a estar nunca todas las jugadoras, como tampoco van a estar nunca todos los jugadores. Sería casi imposible. No sería agradable porque nunca acabaría. El año pasado hubo polémica porque no aparecía una jugadora, pero es que estaba lesionada".

A pesar de las polémicas, las jugadoras han mostrado su entusiasmo por el éxito del primer álbum. "Siento muchísimo orgullo cuando me veo en la portada del álbum o cuando me dicen que les ha tocado mi cromo. Verles la cara de felicidad me da más felicidad a mí que a ellos", decía Enith Salón, tras confesar que en su infancia coleccionaba los cromos de Iker Casillas: "Era el único del que tenía todos".

La superioridad del Barça femenino

El FC Barcelona y la consecución del Mundial han sido los protagonistas del acto de presentación de la colección. Una razón de peso por la que, según Torrent, "este año es mejor que el anterior, porque tenemos a las mejores jugadoras del mundo". Para Salón, es el momento de plantarle cara a la hegemonía culé: "Es obvio que el Barça es el mejor del mundo, pero todos los partidos empiezan de cero y tenemos que salir a plantarles cara y a defender nuestro escudo".

Por su parte, Torrecilla ha agradecido la influencia de las jugadoras del Barça en el fútbol femenino: "Gracias a ellas el fútbol español está creciendo. Yo que juego en un equipo cuyo objetivo es no descender, lo noto y es distinto. Pero ya sabemos cómo juegan y estamos aquí para competirles".

El aumento del interés por el fútbol femenino es algo que Leicy Santos ha notado desde su llegada a España. La jugadora del Atlético de Madrid destaca que en los últimos años se ha visto la irrupción de otros equipos como Levante, Real Madrid o su equipo, el Atleti: "Llevo ya 5 años viendo este crecimiento que hemos tenido todos los equipos. Además, como jugadora te motiva que cada vez haya más gente en los estadios".