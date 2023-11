¿Tiene responsabilidad el Barça en los posibles fraudes detectados en el Camp Nou?

El Fútbol Club Barcelona abrió el proceso para escoger a la empresa que edificaría el nuevo Camp Nou el pasado 1 de septiembre del 2022. 130 días más tarde, cerraba el proceso de licitación y escogía al grupo turco Limak como responsable de la operación. No obstante, los peones que faenan entre los ahora escombros del Camp Nou no forman parte de la plantilla de Limak, sino que están subcontratados a través de una amplia red de decenas de empresas, la mayoría de ellas con sede social en Catalunya, que proveen a los turcos de las manos necesarias para reformar el estadio del Barça.

Es entre parte de estas subcontratas -no en todas- donde este medio ha podido detectar presuntos fraudes laborales, que van desde nóminas mal redactadas -en detrimento salarial de sus empleados- como prolongaciones sistemáticas de jornada sin -por el momento- remuneración de horas extra ni trabajo en sábados. La Inspección de Trabajo ya ha visitado hasta en tres ocasiones las obras del Camp Nou y documentado, por su parte, irregularidades. Como, entre otros, un grupo de empleados trabajando con los papeles que legalmente identifican a otras personas.

¿Hasta qué punto es el Fútbol Club Barcelona responsable legalmente de los presuntos fraudes laborales que puedan producirse en las obras de su estadio? Las cuatro fuentes jurídicas, de distintos perfiles, consultadas por este medio coinciden en señalar que, desde el punto de vista teórico, ninguna. Siempre que las faltas sean en materias salariales o de jornada, pues si la Inspección de Trabajo detectara en algún momento manifiestan deficiencias en materia de seguridad, el Barça sí podría tener alguna responsabilidad legal.

El Fútbol Club Barcelona al final es un club dedicado, principalmente, a jugar a fútbol, no a construir estadios. Por lo que encarga esta cuestión a otras empresas especializadas, teóricamente en ello, como Limak. "El FC Barcelona no tiene ninguna relación contractual directo con las empresas subcontratadas, sino que la relación contractual és únicament amb Limak", insisten desde el club blaugrana. "En materia laboral, el promotor de cualquier obra no tiene ninguna responsabilidad siempre que no sea su propia actividad", apunta el socio de laboral del bufete de abogados Pérez-Llorca, Manel Hernández.

Más responsabilidad para Limak

El alcance de las responsabilidades es diferente en el caso de Limak, la contratista encargada de la obra. Y es que esta pone al personal altamente cualificado y que coordina la obra, pero para el grueso de la operativa y el peonaje se apoya en una red de empresas subcontratadas. "El contratista es responsable solidario de todo lo que pase en su obra”, apunta el responsable de construcción de CCOO de Catalunya, Andreu Ogayar.

“El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores marca unas reglas muy definidas. La contrata principal será responsable solidaria de las deudas salariales y de cotizaciones que puedan existir con los trabajadores de las subcontratistas", cita el abogado del Col·lectiu Ronda Nacho Parra.

Es decir, en caso de fraude laboral, los trabajadores afectados podrían reclamar a Limak los salarios impagados. Algo legalmente habilitado así para, según explica Parra, evitar dejar expuestos a aquellos empleados ubicados en los eslabones más débiles de la cadena de subcontratación.

No obstante, esa misma ley también establece que las multas o requerimientos que les hiciera Inspección de Trabajo a las subcontratas por posibles fraudes recaería sobre estas, no sobre Limak. "La responsabilidad administrativa en materia de salarios y Seguridad Social se ceñiría a la empresa infractora", explica Hernández, de Pérez Llorca.

La normativa se endurece y el alcance de las responsabilidades se amplía en aquellas cuestiones vinculadas con la seguridad en la obra. Y es que la construcción, por la naturaleza de la actividad, tiene unos índices de siniestralidad el doble de elevados que la industria y cinco veces más que los servicios.

La contrata principal- en el caso del Camp Nou es Limak- tiene la obligación de velar porque todas sus empresas dependientes cumplen y hacen cumplir con los requisitos mínimos de prevención, así como coordinarlas entre ellas para minimizar riesgos. "Los pactos entre empresas para eludir responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales están prohibidos”, recuerda el abogado laboralista Pere Vidal.

De no cumplirse la normativa en seguridad, la autoridad laboral podría requerir a Limak responsabilidades y sancionarla económicamente. De momento, las visitas a obra efectuadas por la 'policía laboral' no han detectado deficiencias a este respecto. "Limak trabaja estrechamente con la empresa Q-Safety del Grupo Quirón Prevención, con una gran trayectoria en el sector, y de la cual tampoco ha recibido ninguna alerta al respecto", afirman desde la corporación turca.

Es en materia de seguridad laboral donde el Barça podría tener algún tipo de responsabilidad, en caso de que, por ejemplo, un trabajador falleciera durante la reforma. No sería una responsabilidad laboral, según coinciden las fuentes consultadas, sino de corte civil. En tanto que sería una persona que sufre un daño dentro de las instalaciones propiedad del club. En estos casos, lo habitual es que el promotor de la obra tenga una póliza que le cubra ante potenciales desembolsos indemnizatorios.