Novak Djokovic lanzó otro dardo envenenado hacia Rafa Nadal en su comparecencia ante los periodistas tras haber conquistado el domingo el Masters 1000 de París-Bercy, al vencer a Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3. Al serbio no le gustaron las declaraciones que hizo el mallorquín en Movistar+, cuando destacó que "Novak siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él”, refiriéndose a la carrera por ser el tenista con más Grand Slams conquistados de la historia. "Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente. No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo”, señaló con mucha más vehemencia que hace unas semanas, cuando se mordió la lengua. "No tengo intención de hablar negativamente de él o de Roger Federer, mi respeto hacia ellos supera cualquier opinión negativa que pueda tener. Es la opinión de Rafa y yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos en eso", dijo a 'Sportal'.

Alcanzar a Jimmy Connors, otro reto Djokovic evidenció su gran ambición al reconocer que tiene otro reto por delante, el de superar a Jimmy Connors como el tenista en conquistar más títulos de la historia. ¿Por qué no debería intentar batir ese récord también? Ahora tengo doce menos, pero también tengo varios años más de tenis con éxito", pronunció visiblemente convencido. Además, el número uno del mundo dejó claro que le concede mucha importancia a cada una de sus victorias. "Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria a estos niveles significa mucho para mí”, concluyó. Más margen para el balcánico Novak Djokovic, ganador este domingo en París de su Masters 1.000 número 40, amplió su margen como número uno mundial, con 11.445 puntos frente a los 8.455 del murciano Carlos Alcaraz, número dos, quien perdió en primera ronda. Ese número uno de Djokovic se hará definitivo esta temporada con que gane un solo partido en su próxima cita, las finales ATP que comenzarán en Turín el día 12. El ruso Daniil Medvedev, el italiano Jannik Sinner, el ruso Andrey Rublev y el griego Stefanos Tsitsipas mantienen sus posiciones en el ránking, de la tercera a la sexta, seguidos por el noruego Casper Ruud, el alemán Alexader Zverev y el estadounidense Taylor Fritz, que mejoraran una en perjuicio del danés Holger Rune, ahora décimo. El austriaco Dominique Thiem, ex número tres del mundo, que tuvo que jugar la fase previa en París, alcanzó los dieciseisavos de final y vuelve a meterse entre los 100 primeros, en el puesto 95. Entre los jugadores españoles por debajo de Alcaraz se registran pocos cambios. Alejandro Davidovich mejora del 28 al 26, Roberto Bautista del 66 al 60, Roberto Carballés del 62 al 61, Bernabé Zapata se queda en el 81, Jaume Munar baja del 87 al 89 y Albert Ramos permanece en el 94.