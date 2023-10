El Palau Municipal d’Esports de Son Moix será sede sede de la próxima Elite Round en la que se decidirán los cuatro equipos que se jugarán la Final Four de la UEFA Futsal Champions League de esta temporada. El máximo organismo europeo ha anunciado que solo se han presentado cuatro candidaturas para acoger la ronda, por lo que no hay necesidad de celebrar el sorteo que debíaproducirse este jueves en Nyon. Por ello, de nuevo el Palau Municipal d'Esports acogerá la Elite Rund, como ya sucediese el curso pasado. El club evita, al margen de los primeros de grupo, al Kairat, al ya haber jugado en la fase de grupos, al Riga y al Pistrina, estos dos últimos por también ser sedes.

El jueves se sortearán los grupos de la Elite Round en Nyon y otra vez el Illes Balears Palma Futsal será uno de los cuatro cabezas de serie. De hecho, en los cuatro sorteos en los que habrá participado el club habrá sido cabeza de serie compartiendo el estatus con el Barça, Sporting de Lisboa y Benfica. Los cuatro ganaron sus respectivos grupos de la primera fase celebrada en los últimos días y los cuatro repetirán en el primer bombo como hace justo un año.

Los resultados deportivos del Illes Balears le han colocado de lleno entre los mejores de Europa y su ránking aumenta cada vez que entra en escena en la competición. El Illes Balears ya conoce a los posibles rivales que le pueden tocar para la ronda principal el próximo jueves entre los que destaca el Sporting Anderlecht Futsal, semifinalista de la competición la pasada temporada y equipo al que ya se enfrentó en la primera fase hace un año, uno de los candidatos a la fase final y que quedó segundo en su grupo.

Los mallorquines se enfrentarán al conjunto belga, al Etoile Lavalloise francés o al Hit Kyiv de Ucrania como uno de los subcampeones de grupo de la Main Round junto al Kairat Almaty, al evitar seguro ya que no se pueden volver a coincidir los dos primeros clasificados de cada grupo de la primera fase. En el bombo tres estarán el Olmissum croata, el Loznica-Grad serbio, el Haladás húngaro y el Dobovec de Eslovenia. En este caso puede tocar cualquiera de los cuatro ya que no hay ninguna restricción más allá de no poder coincidir los dos primeros.

Por último, el bombo cuatro estará formado por los ganadores de grupo del los clasificados por la otra vía y que son el Lubawa de Polonia y el Città di Eboli italiano. El sorteo será el jueves, a las 14:00 horas, en la sede de la UEFA en Nyon.