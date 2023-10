Antonio Vadillo fue la viva imagen de la felicidad en la sala de prensa. El técnico del Palma Futsal se mostró muy satisfecho por el triunfo ante el Kairat Almaty y por pasar a la Ronda Elite como campeones de grupo. «Hemos podido vivir un auténtico partidazo de fútbol sala. Hemos sido dos buenos equipos con propuestas similares y creo que ha habido una parte para cada equipo e incluso quizá lo más justo hubiera sido un empate. Y hemos quedado primeros de grupo, que es lo que queríamos», destacó.

El jerezano fue más allá en su argumentación. «Hemos salido muy bien y dominando. Hemos ajustado muy bien su ataque con Higuita y, en la segunda, ha sido todo lo contrario. Con el 3-0 nos ha faltado tener más la bola y más profundidad y hemos sabido sufrir. Ha sido un partido de Champions y estoy muy contento por los jugadores», dijo.

El preparador reconoció que apostó por una rotación corta, lo que provocó que no jugaran Moslem, Gordillo, Vilian ni el meta Jaume Bauzà. «No me he atrevido a meter más porque son partidos de mucha concentración y me sabe mal porque trabajan para jugar. Todos ellos estaban apoyando desde fuera, pero el colectivo está por encima de lo individual», comentó convencido.

Vadillo, que pidió públicamente la renovación de Chaguinha, agradeció el apoyo de las cerca de cuatro mil personas en las gradas. «Hacía tiempo que no vivía esa magia, y mira que hemos vivido noches... Ha sido increíble y tenemos que saborearlo», resaltó antes de no mostrar ninguna preferencia para la Ronda Elite. «Es la Champions, serán rivales fuertes», finalizó.