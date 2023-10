Carlos Sainz no pudo disputar el último GP de Qatar por un fallo en el sistema de combustible de su Ferrari, que los mecánicos detectaron a falta de dos horas para la carrera y no pudieron reparar a tiempo. Un jarro de agua fría para el piloto madrileño, que sin embargo ya ha pasado página y llega al circuito de Austin, donde hizo la pole en 2022, decidido a pelear por el podio en las dos carreras del fin de semana, la sprint y la principal, el domingo.

“No tenía que recuperarme físicamente de Qatar porque no corrí, pero mentalmente sí. Quizás era una buena para saltarse. Estuve un par de días en Nueva York, donde no había estado nunca, porque llevo nueve años viajando por todas partes, pero nunca había estado allí. Y ahora estoy centrado para volver al podio este fin de semana”, ha señalado Sainz a su llegada al Circuito de las Américas (COTA) este jueves.

Ha reconocido que tuvo una extraña sensanción al ver la carrera de Losail como “observador interesado" y ha explicado que "estaba pendiente de la estrategia y veía constantemente en dónde podría haber estado yo de haber salido. Cómo habría hecho en cada momento. No merece la pena, porque terminas incluso más frustrado con todos los ‘y si’, ‘y si’… es lo que hay".

En cuanto a la fuga de gasolina ha comentado que “hemos cambiado muchas piezas del coche para corregir el problema que nos afectó en Qatar. También buscamos soluciones no solo a corto plazo, también a largo plazo. Fue un dolor de cabeza, pero intentaremos hacer un buen fin de semana, espero que sin problemas”, ha añadido Carlos, optimista.

Sainz no teme el 'sorpasso' de McLaren, aún a 79 puntos en el Mundial de constructores, a pesar de que los de Woking se han revelado como el equipo más fuerte junto a Red Bull en los últimos grandes premios disputados. “Si terminamos las carreras, deberíamos mantener a McLaren detrás en la clasificación. Pero tienen un coche muy rápido, parece que son los únicos que se acercan a Red Bull, aunque nosotros lo hicimos en Singapur. Lo hablé con Lando Norris, no sabemos quién va a estar delante en cada sesión...También tendremos calor en Austin, me encanta esta pista y me encanta el ambiente en sábado y domingo. Me olvidaré rápido de Qatar”.