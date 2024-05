Un projecte de futur

Sánchez no sen va (s’ho havien cregut?) i mentre la dreta brama enyorant Franco i sense aportar res més per que no n’hi ha l’esquerra demana un projecte de país. Vol idees socialistes Sr. Presidente? Deixi votar al Pais Basc i a Catalunya independència tot amb l´aval d’Europa- Internacional. Vengui Ceuta i Melilla al Marroc i faci vivendes. Ens doni un règim fiscal i els darrers 20 anys d’imposts per a reconversió turística i patrimonial total. Faci banca pública amb funcionaris i pensionistes i ajunti oficines de correus, loteries, estancs i banca. Cobri als bancs el 60 mil milions prestats i amb interessos i llevi els abusos de les hipoteques. Buidi llistes de Sanitat i faci escoles. Llevi religió i armi ESO sols de 3 anys. Llavors FP potent i universitat pública justa no el xibiu cacic begoño que és ara. Nacionalitzi Elèctrica, Telefònica i transport (AENA i ports). Sectors estratègics a cost del que pagaren els amics de Felipe i Aznar (un euro). Separi el Poder judicial i el faci electe. Tres poders, tres paperetes. Llavors dupliqui jutjats i els netegi de rates i de judicis. I si vol ser amic de Vox i fotre al PP dupliqui policia i armi programa dron- IA- nuclear de defensa. Faci encara el cordó mediterrani i tanqui la roda. O seguim?