Agradecimiento público al Dr. Colau Llaneras Manresa

La Asociación Bipolar de Mallorca (ABM) es una organización sin ánimo de lucro formada por personas afectadas de trastorno bipolar, familiares o convivientes de las mismas que inició su actividad en el año 2003 en Palma.

Como el trastorno bipolar es un trastorno crónico, determina que la persona afectada requiera no sólo un diagnóstico y tratamiento médico especializado de psiquiatría, sino además un seguimiento continuado, que permite en ocasiones normalizar bastante la vida del interesado o bien minimizar las alteraciones psíquicas y físicas que padece la persona afectada. A lo largo de estos años transcurridos desde el inicio de la actividad, han sido centenares las personas que han acudido a sus reuniones periódicas, en las que personas afectadas o convivientes o amigos han compartido sus experiencias en ABM. Y naturalmente las personas afectadas suelen expresar sus experiencias con el personal sanitario que les atiende (psiquiatras, enfermería de salud mental, psicólogos, médicos de atención primaria, personal de administración, etc...)

Es por ello que, a lo largo de este tiempo, hemos escuchado relatos de todo signo en relación a la prestación de asistencia sanitaria, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, recibida en relación con el trastorno bipolar.

La Junta de la ABM quiere hacer pública la valoración de los incontables testimonios que ha recogido en sus reuniones de personas afectadas de la excepcional pericia, profesionalidad, humanismo y generosidad del Dr. Colau Llaneras Manresa (Felanitx, 1936) que actualmente tiene una salud delicada. Podríamos relatar numerosas anécdotas positivas que han llegado en primera persona a la Asociación, sólo por citar dos: «Entré en la consulta, me recibió con una afable sonrisa y me preguntó inmediatamente cómo me sentía, en ese mismo instante me noté abrazado por su cálida mirada y absoluta atención... estuvimos una hora hablando, cuando salí de su consulta estaba mucho menos angustiado y algo esperanzado». O la de aquella persona afectada que vino, hace un tiempo, a las reuniones y dijo: «Estoy vivo gracias al Dr. Colau Llaneras, me salvó del suicidio en dos ocasiones». No cabe duda de la extraordinaria capacidad clínica del Dr. Colau Llaneras Manresa, de alguna forma pensamos que fue un psiquiatra más que ejemplar, extraordinario... Dicho todo lo anterior, queremos destacar que el Dr. Colau Llaneras dedicó tiempo, todo el tiempo que el consideró necesario al paciente que estaba tratando. Y en consecuencia hay muchos pacientes agradecidos a su persona. Además, él dedicó también tiempo para realizar otras actividades relevantes, fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palma, así como profesor de la Universidad de les Illes Balears.

Por todo ello queremos finalizar con una reflexión pública. La Psiquiatría es la especialidad médica que se fundamenta principalmente en el conocimiento del sistema nervioso y éste es el campo más complejo de todo el organismo y más desconocido, de manera que la Psiquiatría dispone de pocos medios exploratorios complementarios y necesita realizar entrevistas clínicas prolongadas y repetidas. Los psiquiatras necesitan también disponer de tiempos más prolongados de atención al paciente que otras especialidades médicas y así mismo de mejores tiempos de descanso ya que se ven abocados a practicar una asistencia sanitaria ya de por si más precaria y exigente... Sabemos perfectamente, que cuanto menos estresados puedan estar los psiquiatras, y el conjunto de personal de salud mental, mejor atención recibirán los pacientes y si esto mejora, no cabe duda de que se lograrán mejores resultados.