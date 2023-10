Manolo Bosch, vicepresidente de la FFIB: «El fútbol me lo ha dado todo»

«El fútbol me lo ha dado todo y solo le puedo estar agradecido». Con esta frase y con los ojos vidriosos Manolo Bosch resume más de 50 años vinculado de una manera u otra al balompié balear, primero como jugador y luego como directivo. Y es que el que ha sido secretario general de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) en los últimos 24 años deja su cargo para «pasar a mejor vida, la que me toca por edad» al jubilarse. Bosch ha sido un referente y una persona que nunca ha tenido un «no» para nadie.

¿Qué hará la Federación sin Manolo Bosch?

-Ríe- Entra otra época con una gestión acorde a los tiempos. Al entrar Pep Sansó como presidente ya me dijo que él llevaba a un secretario general, Jordi Horrach, por lo que sabía que mi etapa finalizaba. Sansó me dijo si me quería quedar y en el último año he estado como director deportivo pero me di cuenta que mi sitio era la secretaría.

Dice acorde con los tiempos.

Los tiempos han cambiado. La gente está muy preparada, la gestión es diferente.

¿Cómo entra en la FFIB?

Tras mi etapa como jugar en el extinto Santa Eulalia, fui entrenador en el Mallorca y La Salle. Debido a un accidente dejé los banquillos para ser directivo, en la salle y Penya Arrabal. Empecé a ir con las selecciones autonómicas como delegado con Miquel Bestard de entrenador. Luego le eligieron presidente de los entrenadores y quiso que fuera el secretario del comité. Mi gestión no pasó desapercibida y Borrás del Barrio, que era el presidente en esa época, quiso que trabajara en la Federación. Dejé mi tienda de informática y entré.

Y luego, secretario.

Lo fui gracias a Menorca y Eivissa. Ellos me apoyaron mucho. Les estoy muy agradecido. El abogado Fernando Talens se fue y ellos le dijeron a Borrás: «Para qué buscar a alguien si tienes a una persona válida en la casa». Ese era yo. Tras estar de manera provisional, en 2000 tuve mi nombramiento.

Hábleme de Borrás.

Fue un presidente que estuvo mucho por Madrid. Se dedicó demasiado a la Española y descuidó a Balears. Ese era el sentir de todos. He de reconocer que esos comentarios tenían un poco de verdad. Toni siempre se fió mucho de mí pero los clubes necesitaban al presidente, especialmente en temas delicados como el económico. Hizo cosas bien pero los viajes le penalizaron. Luego hubo la famosa inhabilitación por parte del Govern por desobedecer una de sus órdenes en fútbol sala. Estuve una temporada yo solo, pero lo sacamos.

Ahora le toca a Bestard.

Me conservó el puesto, ya me conocía. He estado 18 años con él, hemos pasado de todo: huelgas, virus, manifestaciones... Bestard cambia el perfil de presidente de la Balear. Enseguida encontró un logo, ‘Tots junts feim futbol’. Era un hombre de puertas abiertas, solucionaba los problemas él a su manera al tener un trato directo con los presidentes. Él logró muchas cosas importantes, como grandes subvenciones, e informatizó la Federación.

¿Qué se lleva?

Me siento muy querido porque siempre he estado muy cerca de los clubes. Nunca he hecho enemigos. He sido persona de consenso y he tenido una mecánica para llevar esto, siempre he empleado el sentido común y la coherencia. Son dos armas imprescindibles para salir con la cara bien alta y saludar a todo el mundo.

¿Lo peor?

Sin duda el Covid. Fue terrible, horrible. No podíamos jugar y luego que no podían jugar todos. Fue terrorífico.