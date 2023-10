Joan Quintana Castell (Can Pastilla, 1951) disfruta de una más que merecida jubilación en Sa Ràpita. Cuarenta y tres años al servicio de los ciudadanos de Llucmajor como policía local dan para mucho. También para haber disfrutado entre servicio y patrulla de su gran pasión: el fútbol.

Reconoce que está nervioso. No todos los días toca presentar un libro. Lo hará este próximo lunes, 16 de octubre, en el Claustre de Sant Bonaventura en el marco del Firó de Llucmajor.

Con el título ‘1923/2023 Arxiu gràfic de 100 anys d’història el fútbol llucmajorer’, Quintana cerrará el círculo de una vida dedicada al servicio público y también como informador vocacional de sus vivencias futbolísticas a lo largo de medio siglo en diferentes medios de comunicación, entre ellos DIARIO de MALLORCA.

«Lo guardaba todo»

El resultado final, una extraordinaria compilación que en sus 302 páginas recoge más de 871 fotogramas, 514 equipos de fútbol, lo que supone 8.110 futbolistas retratados. Y por encima de todo ello, una exhaustiva información sobre la evolución del fútbol llucmajorer. Y elaborado de forma artesanal, escrito a mano. De hecho, el borrador del libro llama tanto la atención como lo que en sí ofrece su obra.

Portero en sus años mozos del Llucmajor, como cronista vocacional empezó a los 22 años, aunque desde bien pequeño ya era todo un amante de «guardar recortes, fotografías y todo lo que tuviese que ver» con el deporte rey a nivel local.

Quintana recuerda que llegó «a Llucmajor con ocho años, vivía en la calle de Sant Francesc número 40, a cien metros de donde estaba el antiguo campo de fútbol». «Y aquí empecé a ver algo diferente a las playas y la arena de Can Pastilla. Y en mi retina ya guardaba imágenes de aquel tiempo. Y no sé por qué, yo era mucho de guardar cosas, al final he conseguido un archivo de 60 años de fútbol que están reflejados en este libro», explica.

¿Porqué escribir un libro?

Recuerda que un día, hablando con Francisco Magaña, antiguo jugador del Espanya, le comentó: «A mi edad, ya jubilado y viviendo en Sa Ràpita –donde tenía su archivo–, el día que no esté, tirarán todo lo que tengo guardado».

Y Magaña le contestó que no, «que no se podía tirar, que era patrimonio del pueblo de Llucmajor». «Y así comencé a escribir el libro a mano, buscando las fotos que yo ya tenía con su fecha apuntada detrás, cosa que no se hacía en aquel entonces, siendo este un gran error», señala.

«Sólo ha sido coleccionar por temporadas todas estas imágenes. Lo que viví como jugador del Llucmajor y del Espanya y lo que me conocía la gente sirvió para que me regalasen muchas fotos. Además, siendo corresponsal deportivo, entre otros rotativos, del Diario de Mallorca, me ha servido para poder tener toda esta información», agrega.

Por cuestión cronológica, Quintana no podía estar en el nacimiento del fútbol federado como tal en Llucmajor. Pero sabía quién se lo podía contar con pelos y señales. «Todo lo que sé del fútbol antiguo llucmajorer me lo transmitió Miquel Mas Caldes, alias ‘el galleter’, que formó parte del primer once del CD Lluchmayorense del año 1923», explica.

Curiosamente, en la foto original que sale en el libro sólo se ve una formación de diez jugadores. «Yo me fijé en este detalle –del que nadie se dio cuenta hasta entonces– y él me aseguro que eran once los que jugaron, pero el que hacía número 11 era el que estaba tirando la foto», afirma, y asegura que para él «mestre Miquel ha sido como un padre deportivo en todos los sentidos».

Contar con los mayores

Quintana, que tuvo «la gran suerte de haber entrevistado» a personajes de la talla de Zaki Badou, Miguel Contestí o el propio Enrique Castro ‘Quini’, reconoce que el libro también es «un canto a la libertad, al derecho que tenemos las personas mayores como yo de hacer algo útil». «Que no se nos arrincone, ya que todavía podemos transmitir una sabiduría que solo se aprende a través de los años», concluye.