Fàcil victòria del Fibwi Palma contra el rival ideal, per J.M.Arbucias

Pau Tomàs havia comentat durant la setmana que el fet de no haver pogut disputar una pretemporada amb normalitat podia passar factura. Els equips han de menester un període d’adaptació i fan servir els partits previs a l’inici de la competició per assentar els fonaments que els sostindran al llarg del curs i per establir els arguments que donaran credibilitat al nou projecte.

És cert que el de diumenge només era el primer d’un seguit llarg de partits, però una plantilla confeccionada per ascendir havia de guanyar. Els mallorquins havien de començar bé, necessitaven començar bé...

El Fibwi va aconseguir un bon resultat: una clara victòria, forjada des del primer minut. Al primer quart va jugar com li agrada al seu entrenador, amb intensitat i transicions ràpides – un bàsquet atractiu per a l’espectador –. L’encert va ser excel·lent: 60 % en triples, 100 % en tirs lliures, 12 rebots, 8 assistències, 43 de valoració i 32 punts convertits (+12). Finalitzats els deu primers minuts tothom pensava en un resultat centenari i amb una diferència al marcador final molt gran; però ni una cosa ni l’altra, ja que els altres períodes van ser pel que fa a l’anotació, més equilibrats: +3, +3, -2, encara que les sensacions de joc sempre afavoriren clarament als locals.

Enfront, el rival ideal per començar amb bon peu. El Tarragona, que l’any passat jugava a EBA, es presentà a Son Moix amb poques cares noves. Més de mitja plantilla repetia i, curiosament, els dos jugadors que en la faceta encistelladora van destacar, són nous. Mostrà limitats arguments i amb la seva proposta de joc afavorí que els fibwis es sentissin molt còmodes a la pista. Va voler jugar com el Fibwi, però els de Ciutat van demostrar més qualitat i més categoria plata. No es preocupà per curtcircuitar els punts forts dels de S’Arenal. Això sí, lluità, no baixà els braços, fins i tot quan perdia de 25, però poca cosa més, amb un dèficit d’interiors que possibilità que els de Pau Tomàs juguessin sense pivots purs en algunes fases del matx, que per cert, va generar el dubte del paper que assumiran enguany dos jugadors com a Juzbasic, que no arribà als 5 minuts i com a Balfourier, que acabà lesionat, però que no va participar en tota la primera part i que deixaren molt sol Suskavcevic, una referència a la pintura de la LEB Plata. De fet, la premsa de Tarragona no deixa massa ben parat el seu representant i reconeix la superioritat dels illencs, afegint que els tarragonins hauran de millorar molt si volen ser més competitius, en atac i principalment en defensa.

I ja que hem esmentat la defensa, d’aquest apartat s’han d’ocupar seriosament els tècnics mallorquins. Ahir els dos jugadors estrangers dels catalans van fer, malgrat la derrota, uns bons números: Chazelas, la millor valoració de la conferència est i Boonyasith, la màxima anotació.

El Fibwi superà el primer repte, a moments, amb nota, deixà a un costat l’ansietat del debut i la inquietud de no haver fet una pretemporada completa i recordà allò que el seu tècnic repeteix: temps per créixer com a equip i per millorar aspectes essencials del joc, que seran fonamentals quan el contrari sigui més competent i exigent. En definitiva, va obtenir un bon resultat contra el rival ideal.