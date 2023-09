Gogós en Son Moix | Con la que está cayendo

Al que se la ocurrido la presencia de gogós en el nuevo restaurante del Fondo Norte del estadio Son Moix es, o un valiente o un insconsciente. Con la que está cayendo, con todas las (justas) reivindicaciones de las futbolistas campeonas del mundo, para dignificar el fútbol femenino en particular y el deporte en general, no podía haber elegido el Mallorca peor momento para introducir este tipo de espectáculo que solo sirve para denigrar a la mujer.

La justificación del propietario del restaurante de que «hemos creado algo que pide el mercado» no sirve como argumento. No todo lo que se reclama es lo correcto. Ha faltado sensibilidad, por las formas y, sobre todo, por el momento. En un espectáculo donde acuden aficionados de todas las edades, no todo vale. El club debería tomar buena nota.