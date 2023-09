El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha desvelado que el organismo que preside va a "autorizar" que se celebren elecciones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "en el primer cuatrimestre de 2024", y ha explicado que el "prestigio del fútbol español" está "por encima del desprestigio de algunos y algunas" y que todo lo ocurrido en el ente federativo no va a afectar a la candidatura de España para organizar el Mundial 2030.

"Hemos tenido una solicitud formal de la RFEF de poder realizar las nuevas elecciones en el primer cuatrimestre del 2024 y lo vamos a autorizar", señaló este sábado en Valencia tras la jornada organizada por LaLiga 'Lucha contra la piratería en los eventos deportivos', además de enumerar qué características debe tener el nuevo presidente. "Una persona profesional, cualificada, que entienda que estamos en nuevos tiempos para el deporte español, pero sobre todo que sea elegida mediante un proceso transparente y democrático", afirmó.

Además, negó que alguien haya pedido la destitución de Montse Tomé como seleccionadora femenina. "El presidente del CSD, igual que el ministro de Cultura y Deporte o el presidente del Gobierno, ni quita ni pone seleccionadores nacionales. En ningún momento de ninguna reunión que estuve se habló de la continuidad o no de la seleccionadora", manifestó.

Sobre la victoria de las españolas ante Suecia, el secretario de Estado para el Deporte se mostró "muy contento y feliz". "Fue muy emocionante, era un reto. Tenemos una selección femenina que nos ha demostrado que está a otro nivel emocionalmente y futbolísticamente. He podido intercambiar algún mensaje con alguna de ellas y me han transmitido que están más tranquilas. La situación está muy normalizada, están muy orgullosas de haber ganado y ahora afrontan la segunda parte del reto en Córdoba. Las voy a acompañar el próximo martes", expresó.

También opina que el "fenómeno" nacido a partir de la denuncia de Jenni Hermoso "ha sido global". "Ayer conocíamos una entrevista extensa de la responsable de la FIFA sobre el tema; hemos conocido opiniones del propio Gianni Infantino sobre el tema. Es normal que se haya extendido a otras selecciones, porque estoy convencido de que no es un fenómeno exclusivamente español", indicó.

"Ese problema sistémico del que hablan las jugadoras se está resolviendo, que es lo importante. ¿Por qué no se actuó antes? Porque yo, hasta que no me senté con las jugadoras, no supe los motivos que estaban encima de la mesa. En el momento en el que ellas me transmitieron cómo se sentían y lo que pensaban, esa misma noche se actuó", prosiguió.

En este proceso, el de los despidos en la RFEF, recalcó que "las futbolistas han sido profundamente respetuosas". "Saben que se trata de personas que tienen familias, que tienen amigos, que tienen hijos, y lo que han hecho ha sido transmitir a la RFEF las personas y los motivos. Hay que agradecerles que hayan tenido paciencia y que hayan actuado con respeto", apuntó.

El "prestigio" del fútbol español

Por otra parte, no cree que la polémica suscitada vaya a perjudicar a España en su objetivo de organizar el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos. "El prestigio del fútbol español está por encima del desprestigio de algunos y de algunas. El Mundial 2030 tiene ahora mismo todas las garantías de poder ser un éxito, entre otras cosas porque estamos convencidos de que tenemos la mejor candidatura. Por el sistema rotatorio que tiene FIFA, sería un Mundial que tocaría en el Viejo Continente, y no hay ningún otro candidato a tener la sede", expuso.