Enric Mas (Movistar Team) ha admitido este lunes que existe «una obsesión» por conseguir estar en el podio de la 78 edición de la Vuelta a España, que sería el cuarto de su carrera en la ronda española, y que por ello en la última semana lo va a intentar «como sea».

«Sí que hay una obsesión por el podio. Está claro que estar en el podio es el objetivo tanto mío personal como del equipo, así que no sé si va a ser con un ataque desde lejos o como sea, pero la obsesión de estar en el podio es así y vamos a intentarlo», ha declarado Mas en rueda de prensa durante la jornada de descanso de la Vuelta a España.

Aunque esté a tan solo 1:22 del podio, también tiene claro no va a hacer un ataque «a la desesperada», y que si ataca es porque tanto él como desde el coche lo han «analizado bien» y saben que puede funcionar. «No nos vale la pena bajar hasta la posición 15 por intentar dar espectáculo y que no sirva de nada», ha remarcado.

Aún cuando está siendo una Vuelta atípica, en la que los días que esperan «mucha guerra», no pasa nada, y en días llanos que no debería pasar «nada», se agita todo, el de Artà confiesa que tiene días marcados. «Las dos de Asturias y el de la sierra de Madrid, que ese día yo creo que no lo tenemos en cuenta y va a ser una auténtica batalla», ha explicado.

Enric Mas no piensa que le esté faltando «agresividad» porque con los tres Jumbo-Visma por delante todo «es muy difícil» y aún así lo están intentando tanto él como sus rivales. «Veremos a ver si esta semana se puede dar la oportunidad. Me veo bien, me veo con ‘patas’ y arrancamos por ahí», ha subrayado.

De todos modos, pese a que por su «perfil de corredor» ve «más valioso» un podio que una etapa especial, por «la confianza» que le da el equipo y por representarlo en el final en Madrid, tampoco esconde su ilusión por ganar en el Angliru. «Yo creo que una etapa allí sería superbonito tanto para mí, como para el equipo», ha aseverado.

Vingegaard, Roglic y Kuss

Sobre el trío del Jumbo-Visma que lidera la carrera con el estadounidense Sepp Kuss, el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Primoz Roglic, piensa que el equipo neerlandés tiene ahora que «ser una piña» y no hacer la «bestialidad» de atacarse entre ellos. «Otra cosa podría ser que un día flojee uno de ellos y el otro tire para delante, pero yo creo que entre ellos son injustamente duros para no hacer esas cosas», ha indicado.

Por ello, Enric Mas descarta posibles fricciones entre los tres porque tanto Vingegaard como Roglic han ganado ‘grandes’ este año y para ambos Kuss ha sido vital. «Yo si hubiese ganado el Giro o el Tour este año, estaría más que feliz si mi último hombre en la montaña ganara la Vuelta», ha sentenciado.

Pese a que siente a los tres muy fuertes, el mallorquín sí considera que puede afectarles el cansancio y en este caso apuesta por Kuss que «es el que lleva tres grandes vueltas». «Es una carrera de tres semanas al final de temporada y hay dos corredores que llevan dos ‘grandes’, otro que lleva tres y todo puede pasar», ha advertido.

Además, la carrera ha estado marcada por el «mal día» del belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) en la etapa 13, lo que para el ciclista del Movistar Team es «un problema para él» porque su equipo y patrocinadores dependen de él. «Pese a ello ha sabido sobrellevar ese mal día y darle la vuelta al cuerpo y la mente. Ya hemos visto que es un auténtico 'crack' y la guerra que nos va a dar de aquí al final de la carrera», defendió el español sobre el ganador del año pasado, que al día siguiente de su mal día, atacó y se llevó el triunfo.

Finalmente, el ciclista de Artà se refirió a su experiencia en el Movistar Team, en la que pese a que la mala suerte le ha acompañado en alguna ocasión, con abandonos en el Tour de Francia, hasta el momento la ha podido adornar con dos podios en la Vuelta y otros resultados llamativos. «Siempre a un deportista le gusta ganar. Creo que no hemos hecho muy malas temporadas, pero sí que se pueden mejorar», ha concluido Enric Mas.